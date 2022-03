Uitbaters van restaurant de Bralle in Dranouter verhuizen voor werken die plots toch niet beginnen dit jaar

In oktober van vorig jaar al besloten de uitbaters van de Bralle te verhuizen naar d’Hellekapelle in Loker. “Om zo aan de werken te ontsnappen, “ zegt Salima. “Maar nu er geen werken meer gepland zijn dit jaar hebben we toch wel vragen over deze gang van zaken.” Dranouter krijgt immers een volledig vernieuwd centrum. Maar er is al heel lang onduidelijkheid over de startdatum van die werken. Er werd eerder voorzichtig gesproken over het voorjaar van 2022, nu wordt luidop gepraat over het einde van dit jaar, lees het begin van 2023. En dat zorgt voor frustratie.

Dat er werken zullen opgestart worden in Dranouter is de enige zekerheid. Naar een stratdatum is het lange tijd gissen geweest. De uitbaters van de Bralle kozen dan maar voor een verhuis naar Loker vanaf 11 maart dit jaar. “En dan horen we van klanten dat er helemaal niet meer zal gewerkt worden dit jaar. Dit was toch even schrikken. Ik vind wel dat wij als handelaars wel mochten weten dat die werken worden opgeschoven.”

Geen communicatie

Of de Bralle nu voor een volledig jaar sluit in Dranouter is nog onduidelijk. “We kijken voor een alternatief maar dat kan ik nog niet bevestigen. De kans is inderdaad groot dat we niet open zijn met Borelle en het festival. Dit is natuurlijk niet leuk voor de dorpsgemeenschap. Ik ben vooral zeer teleurgesteld dat er geen communicatie naar ons toe is dat die werken zijn verlaat.”

Naast het plaatsen van een dubbel rioleringsstelsel wordt ook het marktplein heraangelegd wordt. En ook dat zint Salima helemaal niet. “Ze gaan zorgen dat Dranouter heel veel problemen zal krijgen met wildparkeren, vorig weekend, met de eerste zon, stond alles vol. En er worden nu ook nog eens 16 plaatsen weggenomen. Dat maakt Dranouter ook zeer onaantrekkelijk om te ondernemen, dat zie je aan het feit dat er geen bakker of beenhouwer bijkomt. Vooral ook omdat ze geen randparking kunnen maken.”

Door die onduidelijkheid en onzekerheid kozen Pieter en Salima van de Bralle voor een nieuwe locatie, met name D’ Hellekappelle in Loker, dit restaurant was na de bouw van een nieuw pand wat verderop in Loker niet meer in gebruik door de familie Dehem. “En waar konden we beter zijn dan in de Hellekapelle,” vertelt Salima.

Ruime parking

“Daar zal de Bralle zeker tot zijn recht komen. Een prachtige unieke locatie met heel veel mogelijkheden, de thema avonden zitten al klaar om uitgewerkt tot te worden. Qua menukaart houden wij ons aan onze stijl: vers, kwaliteit, eenvoudig en betaalbaar en ook nog eens wisselend per seizoen met aandacht voor streekgebonden producten. Als ambassadeur van Vintage Heuvelland werkten wij reeds met de heerlijke wijnen van D’Hellekappelle, wat we uiteraard zullen blijven doen , misschien doen we daar nog iets extra rond.”

“De ruime parking is verder een enorme troef.” Of naar de toekomst toe D’Hellekappelle een tweede thuis wordt voor de Bralle is niet geweten. “We hebben helaas geen glazen bol, maar we staan zeker open voor nieuwe uitdagingen. We moeten nog lang werken dus verandering van spijs doet eten.”

(MD)