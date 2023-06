Tweerichtingsverkeer op Kaaskerkestraat in juli en augustus: opnieuw omleiding naar Diksmuide vanaf september

Tijdens de zomermaanden juli en augustus kan het verkeer in beide richtingen, van en naar Diksmuide, voorbij de werfzone op de Kaaskerkestraat rijden.

Zij moeten geen omleiding volgen. Als de werken opnieuw opstarten, in september, volgt verkeer naar Diksmuide wel opnieuw een omleiding.

Fases

De volledige aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg gebeurt in fases, gespreid over verschillende jaren. Op die manier wordt de hinder voor de omgeving beperkt. Momenteel is Fase 2 (augustus 2022 – eind 2023) bezig: er wordt een rotonde op de Kaaskerkestraat aangelegd en de aannemer legt een volgend deel van de omleidingsweg aan, tussen de Kaaskerkestraat en de spoorweg.