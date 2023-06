Tweede fase werken Dumontwijk De Panne start dit najaar

Nu de eerste fase van de ingrijpende heraanleg van de Dumontwijk in zicht is, brengt het lokaal bestuur van De Panne alles in gereedheid voor de tweede fase.

Het lokaal bestuur heeft de ambitie om binnen deze legislatuur (2020-2025) alle straten van de beschermde Dumontwijk te vernieuwen. Vooral het vernieuwen van de riolering was hoogdringend, want bij hevige regen had de hele wijk te kampen met wateroverlast en ondergelopen straten. Voor het bestuur was de volledige heraanleg van de wijk (nieuwe nutsleidingen voor water, gas en elektriciteit, zuinige openbare LED-verlichting …) een prioriteit die meteen op de planning werd gezet.

Om alles in goede banen te laten verlopen met zo weinig mogelijk hinder werd een strakke timing in drie fases opgesteld. Fase 1 van de werken (Bortierlaan, A. Dumontlaan, Halmenstraat, deel Hoge Duinenlaan en deel Konijnenweg) startte in september 2021. Tegen eind september, begin oktober zal deze fase afgerond zijn.

Fase 2

Ondertussen is het lokaal bestuur volop bezig met de voorbereiding van fase 2, die de kleinere straten van de beschermde Dumontwijk zal aanpakken (Korte Konijnenweg, deel Konijnenweg, Zeekruisdoornweg, Visserslaan, Kykhillweg, deel Hoge Duinenlaan, Thiriarweg en Blondéweg). De kerkomgeving is niet opgenomen in deze fase. Het Agentschap Onroerend Erfgoed moet erbij betrokken worden om zoveel mogelijk de vernieuwde kerkomgeving de ‘look & feel’ van de oorspronkelijke kerkomgeving te laten behouden.

De gemeenteraad heeft deze maand het definitieve plan voor fase 2 goedgekeurd. Net als de straten van fase 1 zullen de straten van deze fase aangelegd worden in gele kleiklinkers. Waar het Agentschap Onroerend Erfgoed dit toelaat komen er (zo veel mogelijk) parkeerplaatsen in olijfgroene kleiklinkers. Ook hier zijn bomen en veel ontharding voorzien.

“Nu het definitieve plan goedgekeurd is, kunnen we de komende maanden een aannemer zoeken om de werken uit te voeren”, zegt Wim Janssens, schepen van Openbare Werken. “We hebben een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend om de geplande werken te kunnen starten. We streven ernaar om de werken van fase 2 in december 2023 te starten en af te werken in de tweede helft van 2024. Net als voor fase 1 zijn we erin geslaagd om voor de aanleg van de riolering in fase 2 een bijkomende Vlaamse subsidies te krijgen. Het gaat om een bedrag van € 1.572.000 op een totaalbedrag van € 2.614.477. “We kunnen stilletjes aan zien hoe mooi de Dumontwijk zal worden. Niet alleen door de mooie materialen en de verfijnde afwerking, maar ook de vele bloemen en groen zorgen voor een uniek straatbeeld. In deze tweede fase worden de typische kleine straatjes aangepakt. Nog een grote dankjewel voor de bewoners, die veel begrip en geduld tonen tijdens deze grote werken.”

Fase 3

Fase 3 (E. d’Arripelaan, Witteberglaan, Donnylaan, Doktersweg, Elzendreef, Blauwe Weg en Schoolweg) wordt tijdens deze legislatuur voorbereid en zal naadloos aansluiten na fase 2.