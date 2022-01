Tweede fase wegenwerken Burgweg in Vleteren start in februari

Het wegdek ter hoogte van de firma Debaeke aan de Burgweg in Vleteren is in erbarmelijke staat. Daarom moet de weg dringend aangepakt worden.

Vorig najaar werd alvast een eerste fase uitgevoerd. De tweede fase wordt op dinsdag 1 februari opgestart. Aannemer De Brabandere staat weer in voor de uitvoering van deze werken.

Deze laatste fase zal duren tot dinsdag 1 maart. Om deze werkzaamheden vlot te kunnen uitvoeren, zal er tijdens de werken geen doorgang zijn voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en/of fietsers. Er is een omleiding voorzien via de Sperlakenstraat en de Meiboomstraat. (RVL)