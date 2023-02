Tweede fase rioleringswerken start op 1 maart: Moeilijke weken in het verschiet

Vanaf volgende week woensdag (1 maart) start de tweede fase van de grote rioleringswerken in het centrum van de gemeente. Dit betekent dat het drukste verkeerspunt in Zwevegem voor zowat twee maanden zal worden afgesloten. Er is wel speciale aandacht voor de handelszaken.

Goed nieuws, tegen ten laatste 1 maart zou de Kortrijkstraat volledig afgewerkt zijn en opnieuw voor het verkeer opengesteld worden. Minder goed nieuws is dat dan de tweede fase van de werken een aanvang kent en het drukste kruispunt van de gemeente twee maanden zal worden afgesloten. De omvangrijke werken kenden een start halfweg april vorig jaar. Eerst werd de Kortrijkstraat aangepakt. “We voeren, samen met Rio pact (Aquafin/De Watergroep), afkoppelingswerken uit waarbij we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Het regenwater geven we terug aan de waterlopen, het huishoudelijk afvalwater sturen we richting waterzuiveringsstation”, verduidelijkt schepen Dirk Desmet (CD&V). Eerst werd het deel in de Kortrijkstraat aangepakt en dit is nu zo goed als klaar. “De aannemer beloofde ons dat de Kortrijkstraat tegen 1 maart opnieuw kan worden opengesteld. Dit betekent dat vanaf dan kan gestart worden in de Avelgemstraat vanaf de kerk tot en met het kruispunt met de Stenen Molen. Dit zal wel in twee fases gebeuren met eerst het deel van de kerk tot aan de Kasteelstraat en daarna het deel tot aan de molen”, aldus de schepen.

Omleidingen

Hij voegt er meteen aan toe dat de werken vlotter zullen verlopen dan deze in de Kortrijkstraat. “Vooreerst was de zone van de werken een stuk langer. Daarbij moest naast het herprofileren van de beek ook een nieuwe collector gerealiseerd worden en moesten de nodige aansluitingswerken uitgevoerd worden. Dit alleen al nam enkele weken in beslag. Uit voorbereidende werken en testboringen blijkt dat we nu geen onverwachte obstakels moeten verwachten.”

Zo zal de vernieuwde Avelgemstraat er uitzien. (gf) © geert vanhessche

Wel gebeuren deze werken de eerste weken op het drukste punt van Zwevegem. “Op het kruispunt komen inderdaad vier hoofdwegen uit. Dit zijn de Kortrijkstraat, Harelbeekstraat, Otegemstraat en de Avelgemstraat. Het is duidelijk dat het kruispunt dus niet zal kunnen gebruikt worden en er omleidingen zullen ingevoerd worden”, vertelt Dirk Desmet. Plaatselijk verkeer kan via de Lindelaan of Kwadepoelstraat (komende uit Kortrijk of Avelgem) omrijden of neemt de Blokkestraat (komende uit Otegem). Verkeer komende uit de richting Harelbeke neemt best de Bekaertstraat. Het eenrichtingsverkeer in de Kasteelstraat zal tijdelijk opgegeven worden. Dirk Desmet doet ook een oproep naar de chauffeurs van zwaar verkeer of mensen die niet in het centrum van Zwevegem hoeven te zijn, om maximaal gebruik te maken van de Kanaalweg, de omleidingsweg N391 rond Zwevegem.

Maak zoveel mogelijk gebruik van de N391

Handelaars

Voor de handelaars in de werfzone breken dus enkele moeilijke weken aan. Op een infovergadering kregen ze uitleg over de werken en hoe ze ondersteunende premies kunnen aanvragen. Er zal ook speciale aandacht worden geschonken naar bereikbaarheid toe. “De handelaars zullen voor de klanten altijd bereikbaar blijven, weliswaar niet met de auto. We verwijzen naar de parking op het Toyeplein en parking Sparrenhof, misschien beter bekend als parking Kruidvat, die tijdens de werken bereikt zal kunnen worden via de Leopoldstraat”, vertelt schepen van Lokale Economie Raf Deprez (CD&V). Hij voegde er meteen aan toe dat er aangepaste bewegwijzering zal aangebracht worden, zodat alles vlot verloopt. De marktkramers zijn op de hoogte dat ze via de Kanaalweg en de Otegemstraat het Theofiel Toyeplein moeten bereiken. Volgens de schepenen zou het bewuste kruispunt tegen eind april klaar moeten zijn. “Tegen ten laatste eind augustus, maar hopelijk tegen de verlofperiode, zouden alle werken afgerond moeten zijn”, besluiten ze met een positieve noot. (GJZ)