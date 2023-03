Tweede fase rioleringswerken in centrum Zwevegem gestart

Met enkele weken vertraging is de tweede fase van de grote rioleringswerken in het centrum van Zwevegem gestart.

Door de winterprik begin deze maand liepen de werken in de Kortrijkstraat enige vertraging op. Zo kon de tweede fase, het deel aan de kerk en in de Avelgemstraat, pas enkele weken na de voorziene datum opgestart worden.

Het drukste kruispunt van de gemeente is voor een tweetal maanden afgesloten. “We voeren, samen met Riopact (Aquafin/De Watergroep), afkoppelingswerken uit waarbij we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Eerst werd het deel in de Kortrijkstraat aangepakt en nu is men gestart met de tweede fase, in de Avelgemstraat vanaf de kerk tot en met het kruispunt met de Stenen Molen. Dit zal wel in twee fases gebeuren met eerst het deel van de kerk tot aan de Kasteelstraat en daarna het deel tot aan de molen”, aldus schepen Dirk Desmet (CD&V).

Omleidingen

De werken zijn nu wel op het drukste punt van Zwevegem. “Op het kruispunt komen inderdaad vier hoofdwegen uit. Dit zijn de Kortrijkstraat, Harelbeekstraat, Otegemstraat en de Avelgemstraat. Het kruispunt kan dus niet gebruikt worden en er zijn omleidingen voorzien”, vertelt Dirk Desmet.

Plaatselijk verkeer kan via de Lindelaan of Kwadepoelstraat (komende uit Kortrijk of Avelgem) omrijden of neemt de Blokkestraat (komende uit Otegem). Verkeer komende uit de richting Harelbeke neemt best de Bekaertstraat.

De schepen doet een oproep naar de chauffeurs van zwaar verkeer of mensen die niet in het centrum van Zwevegem hoeven te zijn, om maximaal gebruik te maken van de Kanaalweg, de omleidingsweg N391 rond Zwevegem.

Het kruispunt zou een tweetal maanden afgesloten worden. Eind augustus zouden de werken klaar moeten zijn. (GJZ)