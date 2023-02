Tweede deel van dorpskernvernieuwing in Reningelst gestart

In Reningelst is de aannemer gestart met de tweede fase van de dorpskernvernieuwing. Het eerste deel werd in 2020 al vernieuwd. In juni 2024 zouden alle werken achter de rug moeten zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Poperinge en Aquafin werkten eind 2020 het eerste deel van de dorpskernvernieuwing van Reningelst af. Nu is het tweede deel van de dorpskern aan de beurt: het wegdek en de riolering wordt vernieuwd in de Baljuwstraat, Bettedreef, Zevekotestraat, Vlamertingseweg, Clyttesteenweg (N304), Diepestraat, Neerhofstraat en de Lokerseweg (N373). In een eerste fase wordt er gewerkt in de Zevekotestraat en de Neerhofstraat. Volgens de huidige planning duurt deze fase tot midden juni 2023.

Omleidingen voor verkeer

Tijdens de werken wordt de werfzone afgesloten voor het verkeer. Doorgaand verkeer tussen Poperinge en Heuvelland kan in beide richtingen omrijden via de Dikkebusstraat (N375), Sulferbergstraat, Poperingestraat en de Westouterseweg (N315). Lokaal verkeer rijdt om via de Vlamertingseweg (N304), Ouderdomseweg en de Pastoorstraat, in beide richtingen. Voetgangers en fietsers kunnen zich veilig langs de werfzone verplaatsen.

Werken tot juni 2024

In de volgende fases van de werken worden ook andere straten in de dorpskern van Reningelst vernieuwd. Tijdens fase 2 wordt er gewerkt in de Baljuwstraat, Bettedreef, Vlamertingseweg en de Lokerseweg. Deze werken duren tot midden februari 2024. In de laatste fase van de werken wordt er nog gewerkt op de Clyttesteenweg en Diepestraat. Volgens de huidige planning duren deze werken tot juni 2024.