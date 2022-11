Twee weken verkeershinder langs Meensesteenweg in Roeselare door werken aan wegdek vlakbij school

Maandag starten er herstellingswerken aan het wegdek in de Meensesteenweg in Roeselare. Ter hoogte van de Zilverbergschool is de weg er in heel slechte staat. Herstellingswerken drongen zich dan ook op. Vanaf maandag wordt het wegdek opgebroken en hersteld. De wegenwerken zullen een tweetal weken duren.

De werken zullen voor de nodige hinder zorgen. Doorgaand verkeer in de Meensesteenweg blijft mogelijk, maar er komen wel tijdelijke verkeerslichten. Wie liever niet in de file staat aan die verkeerslichten kan een wegomlegging volgen via de Ieperseweg, Moorseelsesteenweg of via de Rijksweg en de Moorseelsesteenweg.

In de omgeving van de school komt een tijdelijk zebrapad. De stad maakte inmiddels ook de nodige afspraken met de aannemer. Die mag bij de start en het einde van de school verder werken, maar mag op dat ogenblik niet rondrijden met graafmachines of ander zwaar vervoer.