Twee nieuwe bruggen over Gentse Vaart in Steenbrugge zullen 42,7 miljoen euro kosten

De omgevingsvergunning voor de twee nieuwe bruggen over de Gentse vaart in Steenbrugge is in opmaak en zal in het voorjaar van 2022 ingediend worden. De kostprijs van het project, waarvan de twee jaar durende werken ten vroegste eind volgend jaar starten, wordt op 42,7 miljoen euro geraamd.

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) op een schriftelijke vraag van haar Brugse partijgenote, Vlaams parlementslid en schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Fietsersbrug

“Het dossier wordt voorbereid voor aanbesteding eind 2022”, zegt minister Lydia Peeters. Het project wordt ingepast in het Vlaams investeringsprogramma voor de komende jaren. Voor de realisatie van een hoge brug voor het autoverkeer en een aparte fietsersbrug – die alleen al kost 2,1 miljoen euro – moet Vlaanderen gronden aankopen.

De verwerving van gedeelten van percelen loopt momenteel. Er is ook overleg bezig met kabel- en leidingbeheerders in het kader van het verplaatsen of verwijderen van hun infrastructuur.

Vertraging?

Schepen Mercedes Van Volcem vreesde dat het dossier vertraging opgelopen had, omdat Vlaanderen voor dit jaar amper 9 miljoen euro gereserveerd had voor dit project. Het antwoord van de minister zou haar – en de Bruggelingen – moeten gerust gesteld hebben. Bedoeling is nog altijd dat deze werken eind 2024 klaar zijn.