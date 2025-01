Twee infovergaderingen over herinrichting N308: “Start werken in tweede helft 2026”

Het Agentschap Wegen en Verkeer, stad Ieper en Aquafin zullen in de tweede helft van 2026 beginnen aan de herinrichting van de Poperingseweg (N308), inclusief de doortocht van Vlamertinge. Naar aanleiding van de aanvraag van de omgevingsvergunning worden twee infomomenten georganiseerd op maandag 13 januari en woensdag 15 januari.

Een van de grote mobiliteitsprojecten die op de planning staat in Ieper deze legislatuur is de aanleg van gescheiden riolering op de N308 Ieper-Poperinge, inclusief herinrichting doortocht Vlamertinge. Onlangs werden echter wel stappen vooruit gezet. “We hebben maandagavond een vergadering gehouden voor alle middenstanders van Vlamertinge naar aanleiding van de herinrichting”, zegt schepen van Openbaar Domein Stephaan De Roo (Team Ieper). Omdat we weten dat de middenstanders de grootste hinder zullen ondervinden vonden we het belangrijk om hen voorafgaandelijk op de hoogte te houden. Zo bieden we hen de mogelijkheid om na te denken over hoe ze hun bedrijfsactiviteiten verder kunnen uitvoeren.”

Infovergaderingen

De startdatum van de werken is afhankelijk van het vlotte verloop van de verschillende procedures zoals de omgevingsvergunning, de onteigeningen, de aanbesteding van de werken en de uitvoering van de nutswerken. “De werken gaan normaal van start in de tweede helft van 2026. We staan erop dat we maximaal communiceren met de bevolking”, vervolgt schepen De Roo. “Daarom organiseren we op maandag 13 en donderdag 16 januari twee informatievergaderingen. Tijdens de presentatie worden het ontwerp van de Poperingseweg, de aanvraag van de omgevingsvergunning en de volgende stappen in het proces toegelicht. Daarna kan het ontwerp in detail bekeken worden en kunnen er vragen gesteld worden aan de aanwezige projectmedewerkers.”

Werken zullen vier jaar duren

De startdatum van de werken is afhankelijk van het vlotte verloop van de verschillende procedures zoals de omgevingsvergunning, de onteigeningen, de aanbesteding van de werken en de uitvoering van de nutswerken. “De werken zullen uitgevoerd worden in zes à zeven fases en zullen in zijn totaliteit zo’n vier jaar duren. De focus ligt op een goede en veilige fiets- en voetgangersinfrastructuur, een overzichtelijke weginrichting en de dorpskernen van Brandhoek en Vlamertinge aantrekkelijker te maken”, besluit Stephaan De Roo.

De presentaties starten telkens om 19.30 uur in O.C. Vlamertinge, Poperingseweg 483, 8908 Vlamertinge. Inschrijven is niet nodig. (TOGH)