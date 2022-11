Trage weg in Kooigem in ere hersteld

In Kooigem werden onlangs de werken afgerond voor het opwaarderen van de Dottenijseweg, een trage weg die de verbinding maakt tussen de Molentjesstraat en de Hoogplaatsstraat.

Ook de garageweg die langs de trage weg loopt werd mee opgewaardeerd. De trage weg, die gezien de nabijheid van de basisschool vaak gebruikt wordt door schoolgaande kinderen, is nu terug een volwaardige verbinding, gescheiden van autoverkeer.

Meer dan 70.000 euro

De klinkers die gebruikt werden om de trage weg te realiseren laten infiltratie van water toe in de bodem. De garageweg bestaat uit een karrespoor in grijze waterpasserende klinkers. De vrije ruimtes tussen het karrespoor werden opgevuld met grindgazon. De fundering van zowel het karrespoor als het grindgazon zijn uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. De werken hadden een prijskaartje van 73.220,73 euro en werden uitgevoerd door de firma Dawini bv.

Verder werk maken

Ondertussen wordt verder werk gemaakt van het renoveren en verder opwaarderen van het het trage wegen netwerk in Kortrijk. Verschillende trage wegen worden dit en volgend jaar aangepakt. Zo staan o.a. het Ooievaarspad in Marke en het Cisterciënzerpad in Marke ook op het programma om binnenkort grondig te renoveren.