Tot eind mei hinder door werken op de Roeselaarsestraat richting De Tassche

Vanaf 12 februari tot eind mei 2024 werkt een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer op de Roeselaarsestraat (N37) in Ardooie. Vanaf de R32 richting De Tassche onthardt de aannemer de kasseien parkeerstrook. Verder worden ook de fietspaden opgebroken en opnieuw aangelegd. Verkeer richting Roeselare rijdt tijdens de werken om via de E403.

Op 12 februari start de aannemer met werken op de Roeselaarsestraat vanaf het kruispunt met de R32 richting De Tassche, in Ardooie. Momenteel is het niveauverschil tussen de kasseien en het fietspad er te hoog. Daarom onthardt de aannemer de kasseien parkeerstrook over een lengte van 300 meter. Daarnaast breekt de aannemer ook de betonnen fietspaden aan beide zijden van de weg open. De fietspaden worden vervolgens opnieuw aangelegd in asfalt en worden daarbij ook een halve meter breder gemaakt, tot 2 meter breed.

Werken tot eind mei

De heraanleg verloopt in twee fases. Het einde van de werken is voorzien voor eind mei 2024.

Hinder voor gemotoriseerd verkeer naar Roeselare

Tijdens de werken kunnen fietsers in beide richtingen blijven rijden. Reizigers met het openbaar vervoer plannen hun reis best via delijn.be/routeplanner. Gemotoriseerd verkeer richting Ardooie kan gewoon voorbij de werfzone rijden. Verkeer richting Roeselare moet omrijden via de E403.