Tot eind december beperkte hinder in Jakob Vandervaetstraat en Molenstraat in Heule

Van maandag 27 november tot en met vrijdag 22 december werkt de firma Vereecke nv uit Harelbeke in de Molenstraat, Jakob Vandervaetstraat en Kortrijksestraat in Heule. De werken kaderen binnen de Groene Verbinding, het paradepaardje van de stadscoalitie. Het gaat om nutswerken die gefaseerd zullen verlopen om de hinder tot een minimum te beperken.

Drie fases

In de eerste fase, vanaf maandag, wordt de Jakob Vandervaetstraat afgesloten ter hoogte van huisnummer 33. In de tweede fase vinden er werken plaats in de Molenstraat tussen de Kortrijksestraat en Gerard De Baetsstraat. Daarom wordt de Molenstraat vanaf de Kortrijksestraat tot de Jakob Vandervaetstraat tijdens de werken eenrichtingsverkeer richting de Izegemsestraat. Het verkeer dat uit de andere richting komt kan omrijden via de Stadelaan en Kortrijksestraat. In de laatste fase, voor werken in de Kortrijksestraat, wordt het korte stukje van de Molenstraat tot aan de Heulemeersen ook eenrichtingsverkeer, opnieuw richting Izegemsestraat. Ditmaal kan het verkeer omrijden via de Bozestraat.