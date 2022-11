Tot donderdag éénrichtingsverkeer in Keizerstraat in Marke

Door funderingswerken wordt er vanaf maandag tot donderdag 10 november éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Keizerstraat in Marke.

Het verkeer richting de drukbezochte Torkonjestraat (N43) kan gewoon door. Die straat werd recentelijk heropend na wegenwerken die zo’n twee jaar in beslag namen. Wie verderop in de Keizerstraat of Kavalariestraat moet zijn, kan omrijden via de Torkonjestraat en Kardinaalstraat.