Tot 31 augustus eenrichtingsverkeer in Zwevegemstraat

Proximus gaat gestaag door met de uitrol van zijn fiberaansluiting in Kortrijk. Sinds kort wordt de Zwevegemstraat in Kortrijk onder handen genomen.

Sinds maandag zijn de werken gestart op een strook van de Zwevegemstraat. De firma Jacobs legt er tot woensdag 31 augustus Fiber to the home aan. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren, mag het verkeer er tot het einde van de werken enkel in de richting van de Wandelweg rijden. Omrijden kan via de Sint-Denijsestraat en de Filips van de Elzaslaan.