Tot 24 maart verkeershinder in de Nieuwe Steenweg in De Haan door werken

Door werkzaamheden in opdracht van Fluvius zal er vanaf maandag 13 maart tot zeker 24 maart hinder zijn in een deel van de Nieuwe Steenweg in De Haan.

Om het verkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden tijdelijke verkeerslichten voor beurtelings verkeer geplaatst ter hoogte van de Nieuwe Steenweg 208 – 321, in de Ringlaan-Noord geldt in het gedeelte tussen de Nieuwe Steenweg en de Pater Vandemoerelaan eenrichtingverkeer in de rijrichting van de Pater Vandemoerelaan, fietsers dienen een omleiding te volgen via de Blauwe Hoevelaan en Bredeweg en er geldt ook een parkeerverbod in de Nieuwe Steenweg, tussen de Blauwe Hoevelaan en de Ringlaan-Noord.