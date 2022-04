Tot 17 juni hinder door werken Molenstraat en Manitobaplein in Blankenberge

Vandaag, dinsdag 19 april, starten de werken voor het vernieuwen van de openbare verlichting en de ondergrondse gas- en elektriciteitsleidingen in de Molenstraat en op het Manitobaplein. De werken zullen tot 17 juni duren.

Huisvuilwagens hebben tijdens de werken geen toegang, maar je kan je afval kwijt in de inzamelpunten op de uren die vermeld staan op de afvalkalender. De inzamelpunten staan duidelijk aangegeven en vind je aan de rand van de werf.

Heb je door de werken geen toegang tot je garage? Met een tijdelijke parkeerkaart, af te halen bij OPC Parkingshop in de Paul Devauxstraat 16, parkeer je gratis op een publieke parkeerplaats in de omgeving. Het attest, dat aantoont dat je huurder of eigenaar van de garage bent, kan je ophalen in het politiekantoor in de Scarphoutdreef.

Tijdens de werken blijven woningen en handelszaken altijd bereikbaar, waar nodig met loopbruggetjes. Voor de totale duur van de werken is de Molenstraat afgesloten voor verkeer. In het centrum rijd je om via de de Langestraat of de Vissersstraat, daarbuiten via de De Smet de Naeyerlaan. Het Manitobaplein blijft toegankelijk via de Langestraat. De doorgang voor voetgangers blijft steeds verzekerd in de Molenstraat en op het Manitobaplein. Er wordt niet gewerkt in het weekend en op feestdagen.