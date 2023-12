Tijdelijke doorgang voor voetgangers en fietsers geopend tussen Appel en Panorama

Sinds september 2019 wordt in de omgeving van kruispunt Appel, de Zandstraat en het Conservatoriumplein gewerkt aan de eerste fase van het Stationsproject Kortrijk. In afwachting van de realisatie van de fietstunnel werd op vraag en op kosten van de stad een tijdelijke doorgang gecreëerd voor voetgangers en fietsers.

Het Stationsproject omvat de bouw van een fiets- en bustunnel, een autotunnel, een ondergrondse parking en de aanleg van een nieuw plein. De parking opende in oktober en op 15 december was de autotunnel aan de beurt. Met de tijdelijke doorgang kan ook de actieve weggebruiker opnieuw gemakkelijk de verbinding maken tussen Appel en Panorama.

“Tijdens het eerste schepencollege van 2024 wordt een aannemer aangesteld om de bovenbouw van de Appeltunnel en Parking Station volledig af te werken. Die werken moeten dan zo snel als mogelijk aanvatten. In afwachting van een definitieve aanleg, zorgde de stad voor een tijdelijke doorgang voor fietsers en voetgangers tussen Appel en Panorama. Dit zal een immense verbetering zijn voor de bereikbaarheid van veel lokale bewoners en ondernemers”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Het gaat om een tijdelijke aanleg in steenslag, aangezien de definitieve aanleg in voorjaar 2024 van start gaat. Maar het laat wel terug toe dat de actieve weggebruiker, net als de auto’s, van noord naar zuid kan en omgekeerd zonder een omleiding te moeten volgen. De gemaakte verbinding start aan het zebrapad in de Minister Tacklaan ter hoogte van rotonde Panorama en loopt via de toekomstige fiets-bustunnel naar de Zandstraat. Er is dan een splitsing in de vorm van een ‘Y’ waarbij je ofwel naar de kant Conservatoriumplein / Hendrik Consciencestraat kan ofwel naar de kant Magdalenastraat. “Aangezien het gaat om een tijdelijke aanleg in steenslag vragen we de fietsers om extra voorzichtig te zijn en indien nodig met de fiets aan de hand te gaan”, aldus Weydts.