Tijdelijk eenrichtingsverkeer op rotonde Panorama

Op woensdag 26 april start aannemer Bésix met het vernieuwen van de rotonde Panorama. Hierdoor kan het verkeer (auto’s en fietsers) tot eind juni de rotonde enkel volgen van de Minister Tacklaan richting Aalbeeksesteenweg.

Door de vernieuwingswerken aan rotonde Panorama is er vanaf woensdag 26 april tot eind juni 2023 geen dubbelrichtingsverkeer mogelijk. De tijdelijke (mobiele) verkeerslichten verdwijnen. Auto’s en fietsers zullen de rotonde enkel nog kunnen volgen vanaf de Minister Tacklaan richting Aalbeeksesteenweg.

In de omgekeerde richting wordt een omleiding voorzien via de Monseigneur de Haernelaan, Sint-Sebastiaanslaan en de Minister Tacklaan. Ook de lijnbussen (4 per uur) zullen deze omleiding volgen. Voetgangers kunnen wel door.

Stationsproject

Eind juni sluit de aannemer de rotonde nog enkele dagen volledig af om de toplaag in asfalt en de markeringen aan te brengen. Nog voor de zomervakantie zal dit belangrijke verkeersknooppunt dus volledig terug opengesteld worden. Deze werken kaderen in het Stationsproject.