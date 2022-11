Tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Fabiolalaan en de Wervikstraat in Menen

Door de nutswerken in opdracht van Proximus (Fiber to the home) wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Fabiolalaan en de Wervikstraat.

Van 3 november tot 2 december behoudt het verkeer in de Fabiolalaan, dat vanuit vanuit de richting van de Waalvest komt, de doorgang. Vanuit de Kortrijkstraat kan je niet langer richting Fabiolalaan, maar word je omgeleid via de Kortrijkstraat, Rijselstraat en Waalvest.

In de Wervikstraat geldt van 7 tot 25 november eenrichtingsverkeer. Het verkeer, dat vanuit de Wahisstraat en de Ieperstraat komt, behoudt de doorgang. Het verkeer vanuit de richting van Wervik wordt omgeleid via de Lageweg, Westhoeklaan, Wilgenlaan en Ieperstraat. De doorgang voor fietsers en voetgangers blijft in beide straten mogelijk.

