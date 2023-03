Tielt maakt werk van onderhoud wegen

In het werkjaar 2022-2023 trekt Tielt 538.477 euro uit voor het (plaatselijk) vernieuwen van de asfaltverharding in een tiental straten in de stad. Onder meer het gedeelte van de Hoogstraat tussen de Van Zantvoordestraat en de Vijverstraat zal aangepakt worden. Oppositieraadslid Birger De Coninck (Vooruit) stelde voor om in dezelfde beweging op die plek ook de voetpaden te verbreden, maar dat zit er niet in.

Concreet gaat het om (delen van) de Biermanstraat, Aarselestraat, Lakenmarkt, Steenovenstraat, Feestewegel, Holdestraat, Burggraaf Vande Vyverelaan, Stokerijstraat, Tenhovestraat en Hoogstraat. Het bestek voor de werken werd vorige week goedgekeurd door de gemeenteraad. Oppositieraadslid Birger De Coninck (Vooruit) vroeg zich af of er bij de werken in de Hoogstraat ook werk gemaakt zou worden van bredere voetpaden.

“In bepaalde stukken zijn die bijzonder smal en aangezien er daar ook bussen passeren is dat allesbehalve veilig. Dit lijkt het ons aangewezen moment om daar wat aan te doen.” Volgens schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V) zal echter alleen het wegdek aangepakt worden. “Twee jaar geleden is de weg daar na nutswerken bijzonder slecht gedicht door de Watergroep, met alle gevolgen vandien. De meldingen die we krijgen gaan echter vooral over de trillingen die door de oneffenheden worden veroorzaakt en niet zozeer over de breedte van het voetpad. Dus gaan we nu eerst prioritair het wegdek aanpakken.” (SV)