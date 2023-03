Terreinwerken voor groener en fietsvriendelijker Wildenburg starten in april

Op woensdag 22 maart is er een infomoment voorzien waarbij de Vlaamse Landmaatschappij en gemeente Wingene aanwezig zullen zijn. Vanaf 16.30 uur is iedereen welkom in de basisschool op Wildenburg langs de Beernemsteenweg 117. Inschrijven kan via www.wingene.be/inschrijven-infomarkt-wildenburg.