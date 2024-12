Technische dienst van Komen komt putten vullen in de Blokstraat in het naburige Kruiseke: “Een positieve communautaire rel”

Medewerkers van de technische dienst van de stad Komen-Waasten kwamen in de Blokstraat in het naburige Kruiseke na een kwalijke val van een mountainbiker enkele putten vullen in de rijbaan. Nadat de zoon van een buurtbewoner melding van de putten maakte bij de stad Wervik maar geen gevolg kreeg, klopte hij dan maar aan bij de buren. “Ons bestuur heeft in deze zaak toch wel serieus gezichtsverlies geleden”, aldus fractieleider Sanne Vantomme (N-VA).

“De man deed melding, kreeg een referentienummer maar zonder gevolg. Tot er een mountainbiker ongelukkig ten val kwam in een van de putten. De man kwam er gelukkig van af met maar enkele schaafwonden en kon verder rijden. De zoon van de buurtbewoner deed het verhaal bij de technische dienst van Komen en die kwam prompt de putten vullen op ons grondgebied.”

“Het is een grappig gegeven dat een andere gemeente onze putten komt vullen. Dat is toch niet meer normaal, al is het wel zeer lovend dat de stad Komen het nut wel inziet om dit euvel op te lossen. Grote dank aan de stad Komen dat ze helpen zorgen voor de veiligheid van onze weggebruikers. Of anderzijds een positieve communautaire rel.” (lacht)

“Niemand weet van wie wat op dat kruispunt is, zelfs Komen niet blijkbaar”, reageert schepen van Personeel Geert Bossuyt (Vooruit). “Waar begint Wervik en waar eindigt Wervik voor ons. Het belangrijkste is dat het opgelost is, de grootste zorg is daarmee verdwenen.”

“Er is toch het Kadaster waarin alles is beschreven”, maakt Vantomme nog de bedenking.