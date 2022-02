Tal van werken in centrum Roeselare: “Willen tegen de Batjes een mooier straatbeeld kunnen aanbieden”

Momenteel worden er op verschillende plaatsen in het stadscentrum serieuze werken uitgevoerd. Dat veroorzaakte begin vorige week wat verkeersproblemen, maar inmiddels stuurde de stad bij. “Dat er nu op hetzelfde moment verschillende werken zijn, is een beleidskeuze. We willen graag tegen de Batjes een mooier straatbeeld kunnen aanbieden.”

De Jan Mahieustraat, de Diksmuidseteenweg, de omgeving van de Sint-Michielskerk,.. Momenteel worden er op verschillende plaatsen in het stadscentrum werken uitgevoerd. In totaal gaat het om een zestal private bouwprojecten en een tiental nuts-en wegenwerken. Tijdens de commissie ruimte vroeg Frederik Declercq (N-VA) of de stad de werken niet beter moest gespreid hebben.

Bijgestuurd na wrevel

“Dat er heel wat werken op hetzelfde moment worden uitgevoerd zorgt voor wat wrevel”, aldus het raadslid. Schepen Stefaan Vancoillie (CD&V) geeft toe dat er bij van de start van de werken aan het Sint-Michielsplein, pal voor de kerk, wat opmerkingen zijn gekomen. “Begin vorige week was het inderdaad heel druk in het stadscentrum. In overleg met de bereikbaarheidsadviseur hebben we wat bijgestuurd waardoor de mobiliteit in het centrum nu reeds een pak beter is.”

Korte pijn

Dat er momenteel zoveel werken uitgevoerd worden is een bewuste keuze van het stadsbestuur. “We hebben gekozen voor de korte pijn. We willen graag tegen de Batjes een mooier straatbeeld kunnen aanbieden”, aldus schepen Francis Debruyne (CD&V).

In een volgende fase van de verfraaiing van het stadscentrum staat de Ooststraat op de agenda. “De Ooststraat ligt er momenteel heel slecht bij”, geeft schepen Debruyne aan. Daar worden dit voorjaar reeds de eerste verfraaiingswerken uitgevoerd. Voor het wegdek zelf mikt de stad op augustus, een kalmere periode in het stadscentrum. “Dat is ook de meest gunstige periode voor de handelaars. Op dat ogenblik zijn ook de scholen nog niet open”, aldus stadsmedewerker Pieter Degryse.