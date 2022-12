Stuk Groene 62 in Gistel in ere hersteld

De wegbedekking van het recreatief fietspad Groene 62 langs de Manitobalaan in Gistel is hersteld.

Het stuk van de bekende fietsroute was in slechte staat. Het wegdek kwam op verschillende plaatsen omhoog door bomenwortels. Dit creëerde een onveilige situatie voor wandelaars en fietsers. In opdracht van de provincie West-Vlaanderen werd dit gedeelte dan ook hersteld. De werken werden uitgevoerd eind november en begin december. Zo kan iedere weggebruiker weer vlot passeren.