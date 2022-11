Stuk Groene 62 in Gistel afgesloten voor herstellingen

Nog tot en met woensdag 30 november wordt er gewerkt aan het fietspad van de Groene 62 in Gistel

De Groene 62 is een populaire fietstraject tussen Oostende en Torhout met Gistel als belangrijke tussenstop. Alleen: de wegbedekking van het fietspad nabij de Manitobalaan in Gistel verkeert in slechte staat. In opdracht van de provincie wordt dit gedeelte dan ook hersteld.

De werken worden uitgevoerd tot en met woensdag 30 november. Doorgaand verkeer is onmogelijk: fietsers- en voetgangers volgen de omleiding via de Manitobalaan. Op het einde van die straat is er toegang tot de Groene 62 richting deelgemeente Snaaskerke. “We vragen de fietsers en voetgangers de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. De Manitobalaan is een drukke weg met veel vrachtverkeer”, benadrukt het stadsbestuur.

(TVA)