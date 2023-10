Straten afgesloten wegens belijningswerken fietszone in Ingelmunster

Op dinsdag 10 oktober brengt een aannemer een middenlijn aan op het wegdek van de fietsstraten. Deze markering zorgt ervoor dat fietsers en automobilisten de fietszones nog beter herkennen. Om dit veilig te laten verlopen, gelden er die dag aangepaste verkeersmaatregelen.

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk vanaf 7 uur ‘s morgens in de Stationsstraat: vanaf de start van de fietszone aan de Brigandsbrug tot aan het kruispunt met de Weststraat. Via de Brigandsbrug kan je dus niet naar het centrum rijden. De Waterstraat kan je enkel bereiken via de Brigandsbrug. De Bruggestraat kan je enkel bereiken via de Weststraat en Gravinnestraat. De parking op het Marktplein is niet bereikbaar in de voormiddag.

Parkeerverboden

Woningen zijn enkel te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar. In dit gedeelte van de Stationsstraat is er ook een parkeerverbod vanaf 7 uur ’s morgens. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk vanaf 9 uur ‘s morgens in volgende straten: Bollewerpstraat, tussen de Oostrozebekestraat en De Ring. Hinnebilkstraat, de woningen zijn enkel te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar.

In deze straten is er ook een parkeerverbod vanaf 9 uur ’s morgens. Ook de Hoppestraat zal onbereikbaar zijn met de auto. Het éénrichtingsverkeer in het garagestraatje van de Hinnebilkstraat wordt tijdelijk opgeheven: je kan er in- en uitrijden via de Schoolstraat. Je kan je auto parkeren buiten de werfzone. Als je je auto niet nodig hebt, kan je hem ook op je oprit parkeren. (PADI)