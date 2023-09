“(S)tof da je ier ziet”: handelaars in Oostkamp krijgen deurmat met ludieke slogan als steun tijdens werken van de Schooldreef

De gemeente Oostkamp krijgt een subsidie van 500.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) voor het project herinrichting Schooldreef. Minister van Economie Jo Brouns bracht op dinsdag 26 september een werfbezoek aan de Schooldreef. Hij kreeg ook de eer om de eerste deurmat te overhandigen met de ludieke slogan “(S)tof da je ier ziet”.

Minster van Economie Jo Brouns was vol lof over het project Schooldreef. “Dit mag voor veel gemeenten als voorbeeld dienen en ik ben dan ook blij dat we vanuit Vlaanderen ons steentje kunnen bijdragen. Het is belangrijk dat we allemaal samen blijven inzetten op bereikbaarheid en op duurzaamheid. Deze investering van 500.000 euro is dan ook geen investering in stenen, maar wel een investering in mensen en in een bruisende gemeente.”

Subsidieoproep

Dit project werd ingediend voor de subsidieoproep ‘Duurzame bereikbaarheid van de kernen’. Oostkamp is een van de 31 gemeenten die financiële steun krijgt uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht voor het verduurzamen van de bereikbaarheid van de kern. Met de subsidieoproep ‘Duurzame bereikbaarheid van de kernen’ wil de Vlaamse overheid de gemeenten aanzetten om na te denken over de gewenste rol van buurten en kernen, de diversiteit aan stakeholders, meerdere modi en parkeren. Dit sluit naadloos aan bij het doel van de vernieuwing van de Schooldreef in het centrum van Oostkamp, waar je geen geparkeerde wagens meer zal zien maar wel een gezellig plein en veel groen.

Bij de vernieuwing van de Schooldreef worden meerdere doelstellingen verenigd. Van de straat zelf wil de gemeente een rustige woonstraat maken, een woonerf met parkgevoel, waar je ook gezellig door kan wandelen of even rusten. Aan de kant van de Kortrijksestraat komt een autovrij plein met mogelijkheid voor horeca en ontmoeting of activiteiten. Dit plein sluit aan bij de kern van het handelscentrum van Oostkamp en creëert er rust en beleving voor wie er wil funshoppen. Via de uitnodigende groene straat kan je als trage weggebruiker ook comfortabel doorsteken richting Kapellestraat.

Ondergrondse parking

Omdat de Schooldreef tot voor kort eigenlijk meer een parking was dan een straat, moest er ook een oplossing komen voor de wagens. Want bereikbaarheid is cruciaal voor het Oostkampse handelscentrum. En daar wil de gemeente blijvend op inzetten. Toch wil de gemeente geparkeerde wagens waar mogelijk uit het straatbeeld weren. De samenwerking met de private bouwontwikkeling op hoek Schooldreef en de Kortrijksestraat om er een gezamenlijke ondergrondse parking in te richten was dan ook een unieke kans. De gemeente zal hier twee verdiepingen inrichten als gratis publieke parking voor wie langer in het centrum wil vertoeven. Daarnaast wordt ook het Shop&Go-parkeren in het centrum herbekeken om tot een optimale mix te komen.

1600 m² verharding wegnemen

Naast al deze doelstellingen zet Oostkamp met de vernieuwing van de Schooldreef ook heel hard in op duurzaamheid. Zo wordt er maar liefst 1.600 m² verharding weggenomen en vervangen door groen, waardoor meer waterinsijpeling mogelijk is. Daarnaast biedt de groenaanplant ook meer koelte in de zomer en brengt die meer zuurstof in het centrum. Deze nieuwe groene as in het centrum sluit aan op de Hogedreef en trekt zo het dreefeffect op een hedendaagse manier door van de ring tot in het centrum. Ideaal voor trage weggebruikers.

Deurmat

Maar deze ingrijpende werken brengen natuurlijk ook heel wat ginder en stof mee voor de handelaars in de buurt en in de Schooldreef zelf. Daarom zal de gemeente alle betrokken handelaars bezoeken en hen een deurmat overhandigen met de passend slogan erop “Stof da je ier ziet”. De eerste mat werd overhandigd door minister Jo Brouns bij de natuurwinkel De Goudsbloem, die pal in de werfzone ligt. Deze actie van Oostkamp is ter versterking van het gemeenschapsgevoel van de ondernemers in het kernwinkelgebied. (GST)