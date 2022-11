Steenakker in Wervik mogelijk drie maanden vroeger afgewerkt: “We duimen voor zachte winter”

Als het een zachte winter wordt, dan is de kans groot dat de heraanleg van de Steenakker in Wervik drie maanden eerder is afgewerkt dan voorzien. “Het is de bedoeling om alle rioleringswerken, met uitzondering van het kruispunt Gasstraat-Duivenstraat afgewerkt te krijgen tegen de kerstvakantie”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit).

De werken op en rond de Steenakker vorderen goed, ondanks het wekenlang moeten wachten op kasseien voor de parkeerplaatsen aan de kant van het postkantoor. Alle bekabeling voor de nutsleidingen is afgewerkt. De kasseiwerken zijn in uitvoering. De nieuwe elektriciteitscabine werd geplaatst. Fluvius kan dan ook beginnen met de inrichting en de overkoppeling, zodat de oude cabine kan verwijderd worden.

Sedert een maand is er tussen de Molen- en Vlamingenstraat weer tweerichtingsverkeer wat voor de mobiliteit een grote verbetering is. Hierdoor is de rijrichting in de Sint-Franciscusstraat weer zoals vroeger.

De nieuwe parkeerplaatsen aan de kant van het postkantoor zijn in gebruik en afgeboord met witte kasseien. Het gaat om blauwe zone. Er is ook een parkeerplaats voor mindervaliden.

Groenstraat

De rioleringswerken in het stuk tussen de Molenstraat en Gasstraat zijn bijna achter de rug. “Ondertussen wordt de zone vooraan langs de rijweg voorzien van fundering en onderfundering zodat de volgende fase van de kasseiwerken nog in de tweede helft van november kan opstarten”, zegt burgemeester Youro Casier. “Nadat de rioleringswerken aan de kant van de Sint-Janskapel zijn uitgevoerd, zal worden gestart met de rioleringswerken tussen de Groenstraat en de Duivenstraat.”

Het gaat middenin het stadscentrum alvast om een groot bouwwerf. Er werden voor de wegen- en rioleringswerken 300 werkdagen voorzien. Of omgerekend zo’n vijftien maanden. Men is begonnen in maart en dus zou het volgens de timing duren tot juni volgend jaar.

“De timing werd bijgesteld omdat we voor zijn op de planning”, zegt de burgemeester. “Zonder tegenslagen of slecht weer kunnen de werken tegen het paasverlof begin april 2023 af zijn. Laten we duimen voor een zachte winter.”

Paviljoen

De Steenakker was een centrumparking en wordt een belevingsplein in het hart van de stad. Er is onder de inwoners alvast veel voor en tegen. Op het plein komt er een klein paviljoen dat ook kan gebruikt worden door verenigingen. Het zal voor een deel overdekt zijn, zodat ouders er bij slecht weer kunnen schuilen terwijl ze wachten op hun kinderen die van school komen met de rij.

De heraanleg is een doorn in het oog van de lokale handel op de Steenakker. Baby- en peuterboetiek My Little Beauty is bezig aan een totale uitverkoop, met kortingen van 30 en 50 procent. De openingsuren zijn beperkt. Vrijdag 18 november van 10 tot 17 uur en zaterdag 19 november van 13 tot 17 uur is de winkel open.

Kaasspeciaalzaak Epoisses aan de overkant van de Steenakker is definitief gesloten. Zaakvoerster Veronique Deman vond vrij snel een andere job en staat nu in de kaaswinkel van de Oude Kaasmakerij in de Zonnebeekseweg in Ieper. (EDB)