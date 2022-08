Steen- en Roeselaarsestraat in Heule nog tot lente 2023 afgesloten voor verkeer

De Steen- en aangrenzende Roeselaarsestraat in Heule zijn nog tot maart volgend jaar afgesloten voor verkeer. Het gaat over Noordkant van de Steenstraat (over de R8, kant van het KdNS Heule).

De Steenstraat staat geboekstaafd als één van de meest erbarmelijke straten van Heule. De werken zijn dus broodnodig, maar zullen wel nog wat tijd in beslag nemen.

De werken aan de Steen- en Roeselaarsestraat kaderen binnen een grote vernieuwingsoperatie, van de ruime omgeving rond de R8 in Heule. Zo krijgen ook de Mellestraat, de Sint-Katharinastraat en Vlasrootstraat een grondige make over.

Groen

Bij de werken aan noordkant van de Steenstraat wordt ingezet op nieuw groen in de straat, verkeersveiligheid met verkeersplateaus, en nieuwe parkeerstroken. Die werken zullen nog tot minstens 31 maart 2023 duren. Tot dan zijn de Steen- en Roeselaarsestraat afgesloten voor verkeer. De aannemer, Wegenbouw Ivan Vuylsteke, kijkt voor signalisatie en omleidingen.

(JF)