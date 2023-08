Stationsstraat Sijsele vanaf 16 augustus onderbroken, handelaars blijven bereikbaar

De Stationsstraat in Sijsele, die deel uitmaakt van de verkeersas van Vivenkapelle naar het gemeentehuis in Sijsele, zal vanaf woensdag 16 augustus onderbroken zijn voor doorgaand verkeer. De stad Damme vernieuwt het kruispunt met de Veldstraat. Half oktober kan het doorgaand verkeer hervatten. De handelaars in de Stationsstraat blijven bereikbaar.

Damme is een onthaaste stad en wil zijn pleinen als ontmoetingsplekken inrichten en het verkeer veiliger laten verlopen. Daarom wordt het kruispunt van de Stationsstraat met de Veldstraat vernieuwd. Vooral voor de fietsers en voetgangers zal het kruispunt duidelijker en veiliger worden.

Uitharding beton

“Het gaat om een belangrijk mobiliteits- en commercieel knooppunt in onze stad”, weet burgemeester Joachim Coens.

“Daarom houden we de onderbreking zo kort mogelijk. Nadat het beton half oktober uitgehard is, willen we zo snel als mogelijk opnieuw doorgaand verkeer toelaten.”

Omleiding

Het autoverkeer moet omrijden via Sint-Kruis. Fietsers kunnen lokaal omrijden. Ter ondersteuning van de handelaars op het kruispunt wordt vlak naast de werf in de Veldstraat tijdelijk extra parkeerruimte voorzien.