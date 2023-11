Startschot voor werken Zeelaan De Panne

Ondanks het troosteloze regenweer zijn de werken in de Zeelaan van De Panne eindelijk gestart. Anders dan oorspronkelijk gepland, worden de werken opgesplitst in twee delen. De centraal gelegen winkelstraat blijft tijdens de werken wel bereikbaar voor verkeer. Het hart van de gemeente blijft spreekwoordelijk kloppen.

Initieel zouden de werken gefaseerd, maar aaneensluitend gebeuren. Tijdens een overleg met de lokale ondernemers kwamen enkele bezorgdheden naar boven en werd de planning aangepast. Daarom werden de werken opgesplitst in twee delen.

Wim Janssens, schepen van Openbare Werken: “Een project zoals dit kan alleen maar slagen door overleg en synergie. Zo beslisten we samen met de aannemer en de ondernemers van de Zeelaan om de werken in twee grote fasen uit te voeren en geen werken te plannen van mei tot oktober. Op die manier nemen we de druk van de ketel en missen we geen enkel moment van het terrasjesseizoen waar De Panne zo bekend om staat.”

De eerste fase is nu gestart en het einde is voorzien in april 2024. In die periode worden de voetpaden tussen de Markt en de Onze-Lieve-Vrouwekerk vernieuwd, afgewerkt en wordt de werf opgekuist. Daarna kan unit Groen kleurrijke bloemen aanplanten en kan de Zeelaan zes maanden bruisen en leven. De tweede fase – tussen november 2024 en april 2025 – bestaat uit het heraanleggen van het gedeelte tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het kruispunt Nieuwpoortlaan-Duinkerkelaan.

15 zones

De werken zullen gefaseerd gebeuren en de straat wordt daarom opgedeeld in 15 zones. Er wordt in maximaal drie zones tegelijk gewerkt en langs een straatzijde zal altijd een toegankelijk voetpad zijn. Om dit vlot en veilig te laten verlopen wordt de Zeelaan tijdelijk een eenrichtingsstraat. Vanaf de Markt kan je enkel nog richting zee rijden (uitgezonderd fietsers). De Zeelaan blijft dus bereikbaar maar het lokaal bestuur doet ook een oproep: “blijf lokaal shoppen en maak gebruik van de handige Shop&Go-plaatsen!”

Aanleiding voor de werken waren de gladde en ontbrekende tegels die nog altijd voor problemen zorgen. De Panne maakt van de gelegenheid meteen gebruik om de Zeelaan in een nieuw jasje te steken. De ambitieuze doelstelling is een Zeelaan creëren die klaar is voor de toekomst en die een aangename boulevard wordt in het hart van De Panne. Een bruisende plek die uitnodigt om te winkelen, een terrasje te doen maar ook om tot rust te komen of te verkoelen in het groen. Ook de geschiedenis blijft duidelijk aanwezig en er is plaats voor kunst. Aan de kerk komt er een plein met een geheel eigen karakter.