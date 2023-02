Startschot van rioleringswerken in de Diksmuidsesteenweg tussen Rijksweg en Westlaan in augustus

Op dit moment vernieuwen nutsmaatschappijen in de Diksmuidsesteenweg hun kabels voor elektriciteit, gas, drinkwater en telecom. In het voetpad en de parkeerstrook worden nieuwe leidingen geplaatst. Dit gebeurt in verschillende stappen tot eind mei 2023. Deze werken zijn de voorbereiding op de rioleringswerken die deze zomer van start gaan.

Stad Roeselare, Aquafin en de Vlaamse Milieu Maatschappij stellen een einde aan de vervuiling van de Klauwaertsbeek. We werken samen om een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe collector aan te leggen. Het vuil water wordt in de toekomst naar de zuiveringsinstallatie van Aquafin in de Regenbeekstraat getransporteerd. Daar wordt het proper gemaakt vooraleer het terug naar de Mandel vloeit.

“We willen geen natte voeten meer en zorgen met deze werken voor belangrijke bescherming voor onze inwoners en bedrijven. Het overtollige regenwater dat uit de hemel valt, zal na de werken in grote buizen en kokers worden verzameld en afgevoerd naar de waterlopen. Waar mogelijk, laten we het water ook traag in de groenzones infiltreren. Dit is heel belangrijk om in de toekomst wateroverlast te voorkomen”, aldus schepen Francis Debruyne.

Groene, fietsveilige toegangspoort

Meer vergroening, betere waterbuffering en fietsveiligheid: het zijn ontegensprekelijk dé elementen die van de Diksmuidsesteenweg een pareltje maken waar veiligheid en zuurstof hand in hand gaan.

“De inwoners krijgen een prachtig groene laan voor hun deur, als volledige metamorfose van de huidige grijze steenweg”, aldus Francis. “Fietsers krijgen in de Diksmuidsesteenweg brede en afgescheiden enkelrichtingsfietspaden. Daar waar de ruimte beperkter is, zoals tussen de Weststraat en de Westlaan, komen er fietssuggestiestroken. De fietser krijgt er een duidelijke plek op de rijweg.”

De Diksmuidsesteenweg maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Dat is een netwerk van fietsverbindingen tussen verschillende gemeenten om het woon-school of woon-werk traject af te leggen. Voor een groot aantal scholieren en werknemers uit de ruime regio van Staden en Sleihage is de Diksmuidsesteenweg de meest aangewezen fietsroute.

De Provincie en de Vlaamse overheid betalen via het Fietsfonds 100 procent van de kosten die verbonden zijn aan de aanleg van het fietspad. Voor de Stad is de Provincie een belangrijke partner om samen de fietsinvesteringen te versnellen.

Maximale bereikbaarheid

Volgens de huidige planning starten de rioleringswerken vanaf augustus (na het bouwverlof) tussen de Rijksweg en site Schiervelde. De heraanleg van het deel Diksmuidsesteenweg tussen de Westlaan en de Wallenstraat zal pas daarna volgen.

Zowel de parking van REO als alle faciliteiten op site Schiervelde (sportclubs, Expo Roeselare, Sportoase, …) blijven bereikbaar via de Rijksweg of vanuit de Westlaan, afhankelijk van het verloop van de fases. Zo wordt er stapsgewijs gewerkt vanaf de Rijksweg in de richting van de Westlaan.

Zodra de aannemer gekend is, volgt de gedetailleerde planning en worden alle inwoners, bedrijven en belanghebbenden op de hoogte gebracht.