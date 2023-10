Start bouw Campus Kappaert: stukje Stedestraat tijdelijk fietsstraat om veiligheid te garanderen

Na jaren plannen en subsidies binnenhalen, kan de bouw van de nieuwe Kappaertsite maandag eindelijk echt van start gaan. Er gaat veel aandacht naar veiligheid. Zo ondertekende de aannemer het werfcharter en wordt een stukje van de Stedestraat tijdelijk fietsstraat.

Op de Kappaert komt een creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus, waar onderwijs, kunstonderwijs en vakantiewerking elkaar versterken. De nieuwbouw dringt zich op omdat de kunstacademie, die zo’n 900 leerlingen telt, moet gecentraliseerd worden en extra lokalen zijn broodnodig. Daarnaast waren er aanpassingswerken aan de gebouwen voor buitengewoon lager onderwijs De Klim-Op, waar plaats moet komen voor 165 leerlingen. Verder wilde men de gemeentelijke vakantiewerking en naschoolse kinderopvang centraliseren op één locatie. Tijdens de schoolvakanties nemen hieraan gelijktijdig 250 tot 300 kinderen en jongeren deel. Op woensdagnamiddag wordt een groep van gemiddeld 75 kinderen en jongeren opgevangen.

“Het leek ons nuttig de drie zaken met elkaar te combineren en een site te creëren waarin we de eisen van de betrokken partijen kunnen combineren. We willen inzetten op maximaal gedeeld gebruik. De nieuwe campus zal dan ook polyvalent ingericht worden met het oog op diverse doelgroepen en gebruikers”, vertelt onderwijs- en jeugdschepen Isabelle Degezelle (CD&V) die het dossier van bij de start opvolgde. Het project zal 9 miljoen euro kosten waarvan ruim 70% gesubsidieerd.

Het dossier moest heel wat stappen doorlopen, van plannen maken tot maximaal subsidies krijgen, vooraleer men de bouwwerken effectief kon starten. Maandag is het zover. “De aannemer voerde al wat voorbereidende werken uit. Zo werd de werfsite, op het oude voetbalplein op de Kappaert, degelijk en volledig afgesloten zodat er zich geen spelende kinderen op kunnen begeven. Maandag gaan de werken dan effectief van start”, zegt schepen Degezelle.

Zendmast

Deze week werd ook de GSM-mast die op het bouwterrein staat afgebroken. In opdracht van Orange werd een tijdelijke zendmast geplaatst aan de voormalige kerk op de Kappaert. Dit weekend breekt men de huidige zendmast af. De tijdelijke zendmast is noodzakelijk om gsm-dekking voor bewoners en hulpdiensten te garanderen. Het is de bedoeling om na de nieuwbouw een nieuwe zendmast te bouwen, maar dan aan OC De Brug. Uiteraard moeten wel nog de nodige vergunningen bekomen worden.

Mobiliteit

Nu de echte bouwwerken maandag van start gaan, wil men dit ook op een veilige manier laten gebeuren. “We zullen het aantal vrachtwagens zoveel mogelijk beperken. Het zullen er zo’n 3 à 4 per dag zijn. Enkel in de maand november, wanneer de grondwerken bezig zijn, zullen er meer zijn. Ook bij het bouwen van twee torenkranen, zullen er iets meer vrachtwagens zijn. We willen ten allen tijde de mogelijke overlast voor de buurt tot een minimum beperken.”, vertelt Yuri Blomme, projectleider bij aannemer Vandenbussche.

werfcharter

Mobiliteitsschepen Dirk Desmet (CD&V) werkte een mobiliteitsplan uit dat tijdens de werken van kracht is. “Het werfverkeer moet via de Kanaalweg, langs de Otegemstraat naar de Stedestraat tot aan de werf rijden. Het stuk van de Stedestraat vanaf de Otegemstraat tot aan de Watermolenstraat, wordt tijdelijk fietsstraat. Dit doen we speciaal omdat op die manier de vrachtwagens achter de fietsers moeten blijven. Er is ook een tonnagebeperking opgelegd. De politie verzekerde ons om op geregelde tijdstippen controles uit te voeren.”

Verder gaf de schepen nog mee dat de aannemer het werfcharter volgt waarbij een aantal doelstellingen worden nagestreefd. Zo zal er geen werftransport gebeuren met tractoren en gebeurt er geen werftransport tijdens de begin- en einduren van de scholen op de site. Er gebeuren ook inspanningen om de werfroutes proper te houden, en ladingen die stofhinder kunnen geven, moeten afgedekt worden.

Het ganse project werd opgedeeld in twee aaneensluitende fases, die elk zo’n anderhalf jaar in beslag zullen nemen.