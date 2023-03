Stadsbrouwerij ziet omzet dalen door werken, maar grijpt naast hinderpremie

Door werken ziet Ive Mostrey van de Oostendse stadsbrouwerij ‘t Koelschip een pak minder volk passeren, en dat voelt hij in zijn omzetcijfers. Toch blijkt hij geen recht te hebben op een hinderpremie van de Vlaamse overheid. “Na drie moeilijke jaren, met corona en de energiecrisis, had ik wat meer soepelheid verwacht.” Karolien Goossens van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, dat de premies toekent, legt uit waar het schoentje wringt.

Al sinds begin januari gebeuren er werken in het voetpad van de Van Iseghemlaan, tussen de Koningstraat en de Westhelling. Daar weet Ive Mostrey alles over. De zaakvoerder van stadsbrouwerij ‘t Koelschip toont een filmpje waarbij kranen bezig zijn met het voetpad voor zijn deur open te breken. De werken werden dan wel gesplitst in verschillende fasen, maar door de hinder ziet Ive Mostrey veel voorbijgangers de helling op wandelen richting zeedijk, en dus niet langs zijn zaak passeren.

“Ik heb mijn omzet met 70 procent zien dalen sinds de start van de werken. Ik heb daarom bij VLAIO (het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid, red.) een aanvraag ingediend voor een hinderpremie.” Die bedraagt in totaal 2.000 euro.

Voetpad

“Maar blijkbaar kom ik hiervoor niet aanmerking”, zegt Ive. “Zo moet minstens één deel van de rijweg afgesloten zijn en de werken zouden zogezegd ook niet lang genoeg duren, maar dat komt omdat ze in fasen gebeuren. Maar dat is natuurlijk zever: als mensen aan de hoek van de straat al niet door kunnen, dan komen ze ook niet langs mijn zaak. Behalve van bestellingen moet ik het met ‘t Koelschip vooral hebben van spontane aankopen. Dus als mensen hier niet moeten zijn, kopen ze ook niets”, vertelt Ive.

Hij begrijpt niet dat hij niet aan de regels voor een hinderpremie voldoet. “Potentiële klanten komen vooral te voet naar mijn zaak, dus is het voetpad minstens even belangrijk als de rijweg. Ik had toch op wat soepelheid verwacht van VLAIO. We hebben met corona en de energiecrisis al drie moeilijke jaren achter de rug en nu komt dit er nog bij.”

Gegevens in database

Karolien Goossens, communicatieverantwoordelijke van VLAIO, legt uit waarom Ive Mostrey naast de Vlaamse hinderpremie grijpt. “De toewijzing ervan gebeurt normaal automatisch als een ondernemer een aanvraag indient. Maar dat gebeurt dan wel op basis van de gegevens die ingevoerd werden door de uitvoerende aannemer van de werken, en die verzameld worden in een database. De aannemer moet immers laten weten waar de werken precies plaatsvinden, hoe lang ze duren en in hoeveel fasen ze zullen verlopen. De premie wordt daarbij alleen toegekend als minstens één deel van de rijweg afgesloten is. Voor alle duidelijkheid: het is dus niet VLAIO dat situatie per situatie over de toekenning van de premie beslist. Wij passen gewoon de regels toe die in de wetgeving zijn vastgelegd.”