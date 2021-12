Stadsbader start met werken aan beruchte verkeerswisselaar R8-A19 in loop van 2022

De grote heraanleg van de dodelijke verkeerswisselaar aan knooppunt Kortrijk-West kan in 2022 van start gaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de bekende aannemer Stadsbader aangesteld om de werken tot een goed einde te brengen. De werken kosten net geen 21 miljoen euro en zullen volgens de huidige planning zeker twee jaar duren. De gevaarlijke kruisingen en verkeerslichten verdwijnen om de verbinding tussen de R8 rond Kortrijk en de A19 van en naar Ieper een stuk vlotter en vooral veiliger te maken.

“Na meer dan 25 jaar overleg starten in 2022 eindelijk de werken aan de verkeerswisselaar R8-A19. Aan de verkeerswisselaar die niet meer van deze tijd is.” Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) en haar collega van Wevelgem, Jan Seynhaeve (CD&V), zijn bijzonder opgetogen nu het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer een aannemer voor de heraanleg van De Put heeft aangeduid.

De opdracht voor een van de grootste wegenwerken rond Kortrijk komt Stadsbader toe. De heraanleg moet een einde maken aan een gevaarlijke verkeerssituatie die de voorbije jaren tientallen ongevallen – tussen 2017 en 2019 alleen al ging het om 30, met vier zwaargewonden – eiste. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) maakt in haar begrotingsplannen bijna 21 miljoen euro vrij voor de heraanleg. “De vele ongevallen op dit gevaarlijk punt zorgen al jaren voor ene zware menselijke tol”, klinkt het. “Ik ben dan ook heel tevreden dat dit historisch probleem eindelijk wordt aangepakt.”

Start in 2022

De met verkeerslichten geregelde kruisingen worden vervangen door een aangepaste trompetaansluiting, met nieuwe- op en afritten en een nieuwe brug over de R8. Afgelopen zomer tekende Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de omgevingsvergunning, sinds kort is het archeologisch vooronderzoek afgerond en staat niets de effectieve werken nog in de weg.

Een exacte startdatum voor de heraanleg is er nog niet, maar zeker is wel dat de werken in 2022 worden aangevat. In een eerste fase, in het voorjaar van 2022, zijn er nog de voorbereidende werken aan het klaverblad van de A19 met de E403 in Moorsele-Gullegem. De bocht in de oprit van Kortrijk naar Brugge moet veiliger en vloeiender worden en ook het invoegen op de A19 richting Ieper en op de E403 richting Brugge wordt aangepakt. Die werken aan het klaverblad zullen ongeveer anderhalve maand duren.

Daarna komt de aanleg van het eigenlijke op- en afrittencomplex Kortrijk West aan de beurt. De geschatte duurtijd voor die grote operatie ligt op ongeveer twee jaar. Gedurende de werken zal het verkeer tussen Kortrijk en Ieper via de E17 en E403 langs het complex van Aalbeke worden omgeleid. De binnen- en buitenring van de R8 rond Kortrijk zullen afwisselend een tijdje worden afgesloten, net als de op- en afrit Gullegem-Moorsele op de A19 richting Kortrijk.

Geluidsmuren

Bij de heraanleg van de verkeerswisselaar is ook rekening gehouden met de omwonenden. Op de taluds van de R8 komt telkens een drie meter hoge geluidsmuur en dat langs de Koffiehoekstraat en langs de Zilverberkenlaan in Bissegem. Aan de achterkant van de geluidsmuren zullen klimplanten kunnen groeien. Wel zullen voor de aanleg van de geluidsmuur enkele bomen en struiken gerooid moeten worden. De aannemer zal die zoveel mogelijk ter plaatse en indien nodig elders compenseren.