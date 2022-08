Stad waarschuwt voor ‘werfverkeer’ tijdens schoolperiode:“We rekenen op begrip en geduld”

Nu de zomervakantie op z’n einde loopt en de eerste schooldag met rasse schreden nadert, zet Stad Kortrijk enkele aandachtspunten qua mobiliteit in de verf. Verschillende grote en minder grote werven werden onlangs of reeds eerder opgestart en hebben een impact op het verkeer voor scholieren, inwoners en passanten.

“We begrijpen heel goed dat de komende periode voor veel mensen moeilijk wordt in functie van vlot verkeer. Wie zich goed voorbereidt, kan veel ellende vermijden, maar we rekenen ook op begrip en geduld. Het wordt straks alleen maar beter, vlotter en veiliger in Kortrijk”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

De minder-hindercoördinator van Stad Kortrijk contacteerde alvast Fedbeton, Fema, de Bouwunie en de Confederatie Bouw, de partners van het charter werftransport, om hun leden te vragen het charter met ingang van 1 september opnieuw te eerbiedigen.

“De voornaamste doelstelling van dat charter was en is het weren van zwaar werfverkeer uit de schoolomgevingen bij het begin en einde van de schooldag”, aldus Axel Weydts. “Dit zou moeten bijdragen tot een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens het uitvoeren van wegenwerken op het grondgebied van de stad Kortrijk.”

Werfverkeer

In stad Kortrijk en zijn deelgemeenten zijn er momenteel heel wat grootschalige werken aan de gang. De Vlaamse Overheid startte zo met de heraanleg van het op- en afrittencomplex van de A19 met de R8, die grote hinder met zich mee zal brengen in de omgeving van Kortrijk en Wevelgem. De bouw van een nieuwe brug tussen Bissegem en Marke duurt nog tot en met het voorjaar van 2023. Aansluitend wordt ook de Driekerkenstraat heraangelegd tot zeker najaar 2024. De voetgangers en fietsers die tussen noord en zuid reizen, kunnen er gebruik maken van de tijdelijk brug. Voor de oost-westverbinding fiets je best langs het jaagpad. Voorts zijn er nog de werken voor de herinrichting van de N43 en uiteraard ook het ‘Stationsproject Kortrijk’. Die laatste herbergt ook de heraanleg van de rotonde Panorama. Sedert begin augustus is de Minister Vanden Peereboomlaan er definitief afgesloten voor het autoverkeer.

Het charter is een herenakkoord en dus niet afdwingbaar of controleerbaar. Toch volgt het team Minder Hinder de situatie op de voet op. “Als er meldingen van burgers of scholen binnenlopen, wordt de aannemer aangesproken”, zegt Axel Weydts. “Deze zijn dan meestal onvoldoende op de hoogte. Daar proberen we ook proactief iets aan te doen, door alle partijen bij de aanlevering van een vergunning te wijzen op het charter, en hen zo goed als mogelijk te begeleiden. We hopen dat elke Kortrijkzaan op de eerste schooldag op de hoogte is van het werfverkeer. De komende dagen zullen we ook blijven communiceren via onze sociale media.”