Stad Veurne investeert in herstel van plattelandswegen

Tegelijk met de start van het schooljaar schiet Veurne begin september ook in actie met het herstel van een derde pakket plattelandswegen, twaalf in het totaal. Binnen het meerjarenplan was hiervoor een schijf van 8,97 miljoen euro vrijgemaakt.

De Veurnse Noordmoerstraat, Debarkestraat, Proostdijkstraat, Klokhofstraat, Heidenstraat, Moerkerkestraat, Landbouwersstraat, Boonakkerstraat, Bewesterpoort West, Bulskampstraat en Jagersstraat zullen tegen half 2024 hersteld zijn. De eerste werken gaan in september van start in de Bulskampstraat, Landbouwersstraat, Noordmoerstraat en Heidenstraat. Het gaat telkens om het herstel van segmenten, niet van de volledige straat. De wegen zijn dan afgesloten voor het doorgaand verkeer en er wordt een omleiding voorzien.

Fietsknoopnetwerk

“Het herstel van plattelandswegen is een prioritaire taak van de bestuursploeg”, zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “We hebben hiervoor een belangrijke financiële inspanning geleverd in het meerjarenprogramma, in een poging om het herstel van de verslechterende plattelandswegen sneller aan te pakken. Het college van burgemeester en schepenen heeft hiervoor onlangs een derde groot pakket aan plattelandswegen goedgekeurd. Meer dan de helft van deze segmenten zijn gesitueerd op het provinciale fietsknoopnetwerk.”

“De werken gebeuren in twee fases: september- oktober 2023 en maart-juli 2024” -Burgemeester Peter Roose

“De werken zullen in twee fasen uitgevoerd worden: in de periodes september-oktober 2023 en maart-juli 2024. De eerste werken starten op 4 september in de Bulskampstraat, waar het resterend stukje asfaltweg wordt vervangen door een betonlaag. Ook de Heidenstraat en de Landbouwersstraat worden nog dit najaar vernieuwd. Die werken zullen in het bijzonder ook het fietscomfort op ons platteland verbeteren. Aan de uitvoering van deze werken hangt een kostenplaatje van 3,7 miljoen euro.”

Elk eigen aanpak

Anne Dequidt, schepen van Openbaar Domein: “Een nieuwe asfaltlaag, een nieuwe betonverharding, elk van deze plattelandswegen krijgt een eigen aanpak qua herstel, zodat ze opnieuw vlot toegankelijk zijn voor het verkeer en fietsers. In het segment van de Bulskampstraat tussen de Calonnegracht en het segment dat vrij recent in beton heraangelegd werd, start aannemer Willemen Infra op 4 september. We hopen begin oktober de nieuwe betonweg te kunnen openen voor doorgaand verkeer. In oktober volgen dan nog afwerkingen in de rand en op de aansluiting van de Calonnegracht met de Bulskampstraat.”

Eerder werden al de Heydehoekstraat, Zwart-Paardstraat, Landsheerstraat, Krommegrachtstraat, Presendestraat, Doornstraat, Boonakkerstraat, Gouden-Hoofdstraat, Kasteeldreef, Driekoningenstraat, Pompstraat, Kwadestraat, Booitshoekestraat, Pervijzestraat, Zoutenaaiestraat en Middenweg aangepakt.

De plannen en verschillende fases zijn terug te vinden via de volgende link. Wie vragen heeft, kan terecht bij grondgebiedszaken@veurne.be.