Stad Kortrijk presenteert nieuwe plannen voor Casino- en Conservatoriumplein: “Vergroening en ontharding kunnen we alleen maar toejuichen”

Een honderdtal Kortrijkzanen tekenden present in Depart voor de uiteenzetting van Stad Kortrijk over de herinrichting van het Casino- en Conservatoriumplein. Die twee betonvlaktes moeten de komende jaren herrijzen tot twee groene oases. De werken starten in de herfst en moeten in 2025 afgerond worden.

“We zetten massaal in op het parkeren onder de grond en het vergroenen bovengronds,” zei schepen van Stadsontwikkeling Wout Maddens (Team Burgemeester). De aanwezigen leken het stadsplan, op enkele persoonlijke bekommernissen na, wel te pruimen.

Voor de zoveelste keer op enkele maanden tijd blies de stadscoalitie verzamelen om één van haar vele paradepaardjes uit de doeken te doen aan de Kortrijkzanen. Na de Groene Verbinding, het winkelwandelgebied, Groeningepark en de Stationsomgeving viel vandaag de eer te beurt aan het Casino- en Conservatoriumplein. De twee parkings worden getransformeerd tot groene pleinen.

Positieve buurt

Zopas deed Stad Kortrijk die plannen uit de doeken voor een honderdtal aandachtige Kortrijkzanen. De stad hamerde met de regelmaat van de klok op de consequente stadsvernieuwing. Zo opende schepen Wout Maddens met een uiteenzetting over andere vernieuwingsprojecten in de stadskern en hoe die kaderen binnen een groter geheel. Vanaf de herfst zouden de werken moeten opstarten, in 2025 moeten de twee nieuwe stadsparken voor open verklaard worden.

De uiteenzetting over de plannen liep als een leien dakje. De aanwezigen konden de plannen wel pruimen. “Vergroening en ontharding kunnen we alleen maar toejuichen”, zegt Philippe Avijn, gemeenteraadslid voor Groen. “Ik kijk positief naar de plannen. Alleen mogen ze de hoge beplanting niet vergeten. De plannen zijn veelbelovend, al zijn het natuurlijk maar plannen.”, vult hij aan.

Maximale bereikbaarheid

Ook voor Feysal Ahwaz en Louis Ottevaere, uitbaters van Nude, de cocktailbar op het Casinoplein, zullen de plannen en vooral werken een grote impact hebben. “Tijdens de werken zullen we wel wat hinder ondervinden, maar dat zijn groeipijnen. We kijken enthousiast naar de plannen. Het is een mooi toekomstbeeld,” zeggen ze in koor. De bekommernissen van de buurtbewoners sloegen vooral op de mogelijke hinder door de werken. Al moeten die zaken nog in detail bekeken worden. “Maar we proberen een maximale bereikbaarheid te garanderen,” zei burgemeester Vandenberghe.