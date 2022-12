Stad Kortrijk houdt woord: Roeselaarsestraat deels geasfalteerd

Buurtbewoners uit de Hoogweide spuwden de afgelopen weken massaal hun gal over de warrige communicatie en bric-à-brac omleiding bij de wegenwerken in de Steenstraat. De omleiding die ze dienden te volgen om uit hun wijk te raken was een ware modderpoel en dat zorgde voor heel wat ongenoegen bij de buurt. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) beloofde beterschap door de omleiding te afslateren, en houdt nu woord.

De Roeselaarsestraat werd afgelopen vrijdag gedeeltelijk geasfalteerd. Die ingreep bleek broodnodig nadat tal van buurtbewoners vorige week hun ongenoegen uitten in deze krant. Een oudere dame kwam drie keer ten val met haar fiets, door de erbarmelijke staat van de omleiding. Nu de omleiding tussen Steenstraat en Hoogweide geasfalteerd is kunnen bewoners van weer zonder horten en stoten de wijk uitrijden. “De ingreep maakt het voor iedereen een pak veiliger. We zijn blij dat er eindelijk een oplossing is gekomen,” zegt buurtbewoner Lowie De Waegenaere.