Stad Ieper en aannemer informeren inwoners en handelaars over ingrijpende rioleringswerken in Boezinge

Op donderdagavond 5 mei organiseerde de Stad Ieper in OC Ten Vrielande een infovergadering over de rioleringswerken en daarmee gepaard gaande dorpskernvernieuwing die eraan komen in het Boezingedorp.

De rioleringswerken zouden op 30 mei starten met voorbereidingswerken die weinig hinder zullen geven. Er zal gewerkt worden in verschillende fasen en de eerste fase zou in de Diksmuidseweg starten na het bouwverlof op 8 augustus. De werken zullen bij een normaal verloop drie jaar duren. Kostprijs van de werken: 7.801.601,22 euro, exclusief btw.

Gescheiden rioleringsstelsel

De werken worden uitgevoerd door de stad Ieper, Aquafin, studiebureau Jonckheere uit Brugge en aannemer Cnockaert uit Komen-Waasten van wie vertegenwoordigers de infoavond in Boezinge voorzaten donderdagavond. Van de stad Ieper waren dat schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune, stadsingenieur Sylvia De Baets en mobiliteitsambtenaar Valentijn Seys.

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in het midden van de weg in de Diksmuidseweg, in een deel van de Ravestraat, in een deel van de Kapellestraat en in een deel van de Boezingsestraat. Tijdens de werken is er enkel plaatselijk verkeer mogelijk en tijdens de werkuren van 7 uur tot 16.30 uur zal ook dat op bepaalde momenten moeilijk zijn. Te voet of met de fiets zal men wel altijd doorkunnen.

Boezingse middenstand

Voor de eigenlijke bewonersvergadering die om 19 uur begon, was er een voorvergadering met vragenuurtje om 17.45 uur voor de Boezingse middenstand. De zelfstandigen wilden vooral weten wat wanneer voor hun deur zal gebeuren en of hun zaak altijd bereikbaar zal blijven. Een exact tijdstip wanneer voor wiens deur zal gewerkt, bleek moeilijk te bepalen.

“De werken gebeuren in fasen en we zullen fase per fase moeten afwachten om dan op korte termijn te bekijken hoe en wat we doen om de zaken die in die fase zitten bereikbaar te maken, ook voor mindere mobiele mensen en ouderen. We kennen alle handelszaken en we gaan de mogelijkheden fase per fase bespreken met de aannemer. Het is wel belangrijk om ons te laten weten wie waar hoeveel en welke klanten ontvangt”, aldus ir. Sylvia de Baets.

Parkeermogelijkheden

Er kwam ook een vraag om de parkeermogelijkheden in de aanpalende straten van de Diksmuidseweg te herbekijken en eventueel aan te passen, wat geen probleem zou zijn zolang het veilig blijft. Een andere vraag was om een voorlopige doorgang te creëren voor wagens tussen de wijken Hoge-Weide en Bloemendale om gemakkelijker bij een dokterspraktijk te komen en daarvoor zullen paaltjes weggenomen worden.

Unizo Boezinge hamerde op een tijdige en duidelijke communicatie en wil zorgen voor bereikbaarheidsborden voor de handelaars. “Iedere handelaar kan ons daarvoor zijn naam en logo doorgeven via mail zodat we die borden kunnen maken. We willen het overzichtelijk houden zonder een wirwar van borden en pijlen en kiezen er daarom voor om dat op ons te nemen”, klinkt het bij Unizo Boezinge.

Bewonersvergadering

“De verschillende fases van de werken liggen gedetailleerd bij ons. Er is ons ook beloofd om ons steeds op de hoogte te houden bij het starten van een nieuwe fase. Ondernemers kunnen ook altijd terecht specifiek bij twee van onze bestuursleden met hun vragen of problemen rond de wegenwerken. Dat zijn David Haerynck (david@bsdisolaties.be) en Miguel Gheysens (miguelgheysens.ieper@gmail.com).”

Voor de bewonersvergadering om 19 uur liep de zaal vol. Iedereen kon de plannen inkijken en het project werd voorgesteld met info over de fases van de werken, de aanleg van nieuwe wegen, afkoppelingswerken op privégrond, maatregelen voor de veiligheid en bereikbaarheid tijdens de werken.

Archeologisch onderzoek

Er komt asfalt in de Diksmuidseweg kant Dewulf tot aan de Vannestestraat, daarna mozaïekkasseien tot aan de Brugstraat met parkeerplaatsen in gebruikte kasseien, en daarna weer asfalt verder richting Ieper. “De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen zijn gestart op 8 november 2021 en die werken verlopen volgens schema. Op 30 mei zullen de riolerings- en wegeniswerken starten met voorbereidingswerken en archeologisch onderzoek.”

“Daar verwachten we weinig problemen tenzij op het Katspel met het kerkhof dat aanpaalt. Daarom gaan we daar al proefputten maken voor archeologisch onderzoek nog voor het zomerverlof. Op 8 augustus start dan de eerste fase aan het pompstation aan de Diksmuidseweg, de Ravestraat en naar het Katspel.”

Huisvuilophaling

“De tweede fase verder richting Ieper, zal niet starten voor de zomer van 2023 en zo schuiven we op richting Ieper. Er zijn ook enkele vrije fases waar altijd kan gewerkt worden. Waar de huisvuilophaling tijdelijk niet bij kan, zullen er verzamelpunten kenbaar gemaakt worden waar de vuilniswagen wel bij kan”, antwoordde ir. Sylvia De Baets op nog enkele vragen uit de zaal.

Ook De Lijn zal tijdens bepaalde fases niet door kunnen en andere routes en opstaplaatsen communiceren. De school zal in de Boezingestraat altijd toegankelijk blijven. “En tijdens de voorbereidingswerken gaan we rekening houden met de koers en de kermis zodat die zonder hinder kunnen doorgaan.”

Persoonlijke vragen

Na de voorstelling kon iedereen die dat wilde nog persoonlijk vragen gaan stellen aan de tafel of bijzonderheden kenbaar maken. Wie verhuist of een levering verwacht, wordt gevraagd op tijd te verwittigen. (FB)