Stad Brugge investeert 4,2 miljoen euro in heraanleg straten Kristus Koning

De Stad Brugge zal 4,2 miljoen euro investeren in de heraanleg van drie straten in Kristus Koning. De werken moeten volgens schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem nu maandag goedgekeurd worden op de gemeenteraad in Brugge.

Het is de bedoeling dat de werken kunnen starten in juni van dit jaar. Het gaat om de Karel de Stoutelaan, de Filips de Goedelaan en de Zeger van Malestraat. De straten zullen verkeersveiliger en groener worden. Er zal ook onthard worden zodat ze meer water doorlaten. “Het gaat om een ontharding van 1.200 en 1.800 m² waardoor er minder water zal blijven staan”, meent de Brugse schepen.

38 nieuwe bomen

In de Karel de Stoutelaan zal de snelheid geminderd worden van 50 naar 30 kilometer per uur. Het zal een parklaan worden. Er komen 38 nieuwe bomen. De Filips de Goedelaan krijgt een complete makeover en komt in asfalt in plaats van beton nu. Daar worden 21 nieuwe bomen voorzien, maar ook zitbanken en groene stoeltjes tijdens de zomermaanden zodat het gezellig vertoeven is in het park. Dankzij de eerdere invoering van de fietszone in de straten van Kristus Koning is het veiliger geworden om te fietsen door de buurt.