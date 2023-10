Stad Blankenberge waarschuwt voor hinder door wegenwerken deze week: “Op verschillende plaatsen omleidingen voorzien”

Deze week zijn er op verschillende plaatsen in de stad werken bezig die voor tijdelijke hinder zorgen.

De Charles Huysstraat is voor rioleringswerken nog tot en met donderdag onderbroken tussen de Evendijk-West en de B. Vandammestraat, ter hoogte van huisnummer 25. Plaatselijk verkeer voor bewoners blijft mogelijk. In de Consciencestraat is er nog tot en met woensdag geen doorgaand verkeer mogelijk omwille van sloopwerken. Omrijden kan via de Grote Markt/Haelenstraat of Vanderstichelenstraat/Leopoldstraat.

In de Verweehelling geldt op dinsdag 17 oktober een parkeerverbod voor de montage van een torenkraan. Doorgaand verkeer volgt een omleiding, voetgangers en fietsers hebben wel doorgang. Aan de L. Konkelberge Kaai wordt donderdag de stormkeringspoort teruggeplaatst waardoor er tijdelijk geen verkeer mogelijk is. Het verkeer met bestemming Franchommelaan volgt een omleiding via de Weststraat, Leopoldhelling en Zeedijk.

De Langestraat tenslotte, wordt vrijdagvoormiddag tussen de Kerkstraat en Bakkersstraat afgesloten voor de plaatsing van een kraan. Voetgangers en fietsers hebben wel altijd doorgang, en ook plaatselijk verkeer blijft mogelijk.