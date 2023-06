Spanjestraat en Kop van de Vaart ondergingen heuse metamorfose met pak meer groen

Donderdagavond klonken het stadsbestuur en de inwoners samen op de mooie metamorfose die Krottegem rijker is. “Het is de uitgelezen kans om inwoners en handelaars te danken voor hun geduld en moed tijdens de ingrijpende infrastructuurwerken van de afgelopen maanden”, horen we van schepen Francis Debruyne.

Het begon op 18 oktober 2021, toen hoofdaannemer Aclagro de werken aanvatte in de Spanjestraat, in het stuk tussen de Langebrugstraat en de Koornstraat. In verschillende stappen werd toegewerkt richting Mandellaan en richting Jules Lagaelaan.

Zowel bovengronds als ondergronds kreeg de Spanjestraat een grondige make-over:

– Alle nutsleidingen zijn vernieuwd en de rioleringen werden uitgebreid met een gescheiden stelsel.

– De Spanjestraat kreeg een volledig nieuwe look en feel om u tegen te zeggen. Het wegdek van de straat werd vernieuwd, met aandacht voor een kwaliteitsvolle afwerking die perfect aansluit bij de identiteit van de straat.

– We verwelkomen meer groen, veel ontharding en ontmoetingsplaatsen.

Enkele cijfers die voor zich spreken:

– 20 000 m² verharding is uitgebroken. Dat is twee hectare ofwel vier voetbalvelden.

– 1 000m² gras is er bijgekomen.

– 60 hoogstambomen werden op de juiste plek met groeimogelijkheden geplant.

– 4275 kleinere planten en hagen werden aangeplant.

– 3355 meter hoofdriolering zorgt voor proper water in de waterlopen en gescheiden afvoer van het afvalwater.

– 48 lichtpunten zijn geplaatst met energiezuinige, witte ledverlichting.

– 30 km/u. is de maximum toegelaten snelheid.

Opwaardering

“We zijn zeer tevreden met deze vernieuwing. Na de heraanleg van de Ardooisesteenweg, vieren we vandaag een nieuwe mijlpaal die Krottegem een serieuze opwaardering geeft. Inwoners kunnen thuiskomen in een aantrekkelijke omgeving, waar meer ruimte is voor ontmoeting en verpozing”, aldus de schepen.

Daarnaast kreeg ook de Fortuinstraat een nieuwe inrichting en werden de principes van vergroening, ontharding en fietsveiligheid doorgetrokken in de Vaartstraat en de Jules Lagaelaan.

De Kop van de Vaart zit eveneens in een groen jasje. Verschillende nutteloze, grijze zones werden onthard en voorzien van gras, planten en bomen. Door de nieuwe fietspaden is het er ook veiliger fietsen. Parkeren bij de handelszaken kan er voortaan ook efficiënter verlopen met de nieuwe gemarkeerde parkeervakken.

De Spanjestraat, Vaartstraat en Jules Lagaelaan zijn op vandaag volledig afgewerkt. Aan de Kop van de Vaart worden nog enkele resterende afwerkingen in orde gebracht, zoals asfalteren, belijnen en plaatsen van de nieuwe signalisatie. Het verkeer aan de Kop van de Vaart zal wellicht vanaf midden juli terug door kunnen.