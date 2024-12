Snoeiwerken zorgen voor hinder in Stationsstraat en Olekenbosstraat in Deerlijk

Tussen woensdag 18 en zaterdag 21 december worden enkele straatbomen gesnoeid in Deerlijk. Dit brengt beperkte hinder met zich mee.

In de Stationsstraat is er ter hoogte van de nummers 244-260 doorgaand verkeer met regeling van tijdelijke verkeerslichten mogelijk via één rijvak. In de Olekenbosstraat in de wijk Belgiek op de grens met Vichte is er ter hoogte van de nummers 154-164 doorgaand verkeer en fietsverkeer mogelijk via één rijvak.

(DRD)