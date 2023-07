Slijpesteenweg in Middelkerke volledig in het nieuw

Provincie West-Vlaanderen en gemeente Middelkerke huldigden vrijdag een nieuw fietspad in langs de Slijpesteenweg in Middelkerke. Fietsers kunnen zo voortaan veilig en comfortabel fietsen tussen de dorpskernen van Slijpe en Leffinge.

De Slijpesteenweg in Middelkerke maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk voor dagelijkse fietsverplaatsingen. De aanleg van het fietspad maakt deel uit van een groter werk waarbij Aquafin nieuwe rioleringen aanlegde en de Slijpesteenweg een volledig nieuw uitzicht kreeg.

Uitgevoerde werken

Het nieuwe fietspad is over de hele lengte aangelegd in asfalt en start aan de Diksmuidestraat in Slijpe (aansluitend op de recent vernieuwde doortocht) en gaat over in een fietspad in cementbeton langs de Vaartdijk-Zuid (N358) in Leffinge. Op de Vaartdijk-Zuid zelf zijn eveneens riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd. Voor een maximale verkeersveiligheid kreeg de Slijpesteenweg een aangepast straatbeeld.

Een middengeleider met asverschuiving ter hoogte van huisnummer 66 vormt de overgang van het vrijliggende dubbelrichtingfietspad naar de fietspaden aan beide zijden van de rijweg waar het snelheidsregime verlaagt van 70 km naar 50 km per uur.

320 werkdagen

Ook de rijweg is vernieuwd en Aquafin legde een gescheiden rioleringsstelsel aan. De bestaande baangrachten kregen een nieuwe profilering. De totale lengte van het tracé waarlangs fietsvoorzieningen aangelegd zijn, bedraagt 2,86 kilometer. De werken zijn gestart in september 2021. In totaal waren er 320 werkdagen nodig.

Fietssnelweg

De Slijpesteenweg maakt niet alleen onderdeel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, maar sluit in Leffinge rechtstreeks aan op fietssnelweg F39 (Veurne-Oudenburg). Vanaf Slijpe kan de Slijpesteenweg het verlengde vormen van de F352 (Ieper-Diksmuide). Het netwerk van fietssnelwegen is een initiatief van de vijf Vlaamse provinciebesturen en mikt op hoogstaande fietsroutes, rechttoe rechtaan, voor fietsverplaatsingen tussen steden. Een ruggengraat waarop andere fietsverbindingen aansluiten. “Met de vervoerregio’s van Oostende en de Westhoek doen we de suggestie aan minister Lydia Peeters om een fietssnelwegverbinding Diksmuide-Oostende langs de Slijpesteenweg te selecteren”, oppert gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Zo zetten we het vlotte en comfortabele karakter van dit nieuwe fietspad extra in de verf”.

Hoek afsteken

Voor burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker is deze realisatie niet alleen voor functioneel fietsen cruciaal. “Uiteraard is dit een fantastische verbetering voor de schoolkinderen en een veilig alternatief voor wie met de fiets naar de sporthal van Leffinge wil. Ons groene hinterland is ook de rijzende ster van ons toeristisch aanbod. Naast onze populaire badplaatsen bezoeken meer en meer vakantiegangers onze polderdorpjes en alle recreatiemogelijkheden. Aangepaste fietsinfrastructuur is dus een must. Deze stap is een nieuwe schakel in het optimaliseren van ons fietsparadijs in het Middelkerkse hinterland. Fietstoeristen kunnen op weg naar een zonovergoten dorpsterras langs onze idyllische landweggetjes, misschien een ‘hoek afsteken’ dankzij het veilige fietspad tussen Slijpe en Leffinge”; besluit burgemeester Dedecker.

Kostprijs

De werken zijn gegund aan aannemer TM Wegenbouw Ivan Vuylsteke bv – Soetaert nv uit Meulebeke voor 7.069.692 euro. Aquafin nv trad op als opdrachtgevend bestuur en neemt 2.248.369 euro voor zijn rekening. Farys betaalt 1.970.129 euro van het werk.

Gemeente Middelkerke komt voor 1.998.271 euro tussen in de kosten. Provincie West-Vlaanderen betaalt 852.922 euro voor de aanleg van het fietspad. Het Vlaamse Gewest neemt via het Fietsfonds 50% van die kosten voor zijn rekening.