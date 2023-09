Sint-Michielsplein wordt parkeer- en verkeersvrij met nieuwe groenzones en extra ruimte voor horecaterras

Stad Kortrijk stelde woensdag het ontwerp voor het Sint-Michielsplein en omgeving voor. Tegen de zomer wordt het plein parkeer- en verkeersvrij, met 455m² nieuwe groenzones en ruimte voor een kwalitatief horecaterras ter hoogte van eetcafé Petit Paris. Ook een deel van de Rijselsestraat wordt heraangelegd en vergroend.

Heraanleg Sint-Michielsplein

Op vandaag wordt het Sint-Michielsplein grotendeels ingenomen door een rijweg en enkele parkeerplaatsen, met veel zoekverkeer als gevolg. “Hierdoor is er weinig ruimte voor groen en komen ook de waardevolle erfgoedpanden onvoldoende tot hun recht. Door het plein autovrij te maken en te voorzien van maar liefst 455m² aan weelderige groenzones, creëren we een uitnodigende plek voor zowel bewoners als bezoekers”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Om maximaal in te zetten op biodiversiteit en waterinfiltratie verdwijnt de 1000m² asfalt en tegels en worden de groenzones aangelegd met vaste plantenborders met diverse bloeiende planten. De nieuwe verharding van het plein wordt uitgevoerd in gerecupereerde blauwsteenkasseien. Op het plein wordt een zomereik aangeplant, geflankeerd door enkele kleine judasbomen. Het beeld van Christus Koning blijft. De Sint-Michielskerk en de privégarages op het plein blijven met de wagen bereikbaar.

Het ontwerp ‘vergroening Sint-Michielsplein en omgeving’

Heraanleg Rijselsestraat

Ook de Rijselsestraat wordt vanaf het Sint-Michielsplein tot aan de Heilige Geeststraat heraangelegd en vergroend, met nieuwe plantvakken met ruimte voor bomen om de stad te verkoelen. Het éénrichtingsverkeer vanaf de Grote Markt wordt doorgetrokken tot aan de Heilige Geeststraat. Door de rijwegbreedte te versmallen tot 4,50 meter komt ruimte vrij voor extra groen, het inrichten van een toegankelijker busperron en extra fietsstallingen. De zes voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap die op het plein verdwijnen zullen worden ingericht in de Rijselsestraat.

“Door te ontharden en vergroenen creëren we overal leuke pleinen en parken in de stad. Kijk naar wat we doen met de Leieboorden, het Conservatorium- en Casinoplein, de Groeningelaan, … De heraanleg van het Sint-Michielsplein is een kleinere ingreep, maar met de uitbreiding van het terras van eetcafé Petit Paris maken we het plein ook gezelliger”, zegt Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing.