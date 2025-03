Schrijverswegel straks in het nieuw

Het gemeentebestuur heeft beslist de Schrijverswegel – het wandel- en fietspad dat doorheen de Schrijverswijk in Eernegem loopt – te vernieuwen. Het pad, met in totaal een lengte van 630 meter is momenteel aangelegd in betonklinkers en -dallen. De bestaande verharding zal worden uitgebroken, met inbegrip van de fundering, en tijdens de voorbereidende werken zal het traject uitgekofferd worden waarna het pad en de doorsteken heraangelegd zullen worden in betonstraatstenen, -klinkers en grasbetontegels. Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 februari werd aan de raadsleden gevraagd het bestek, de raming en de lastvoorwaarden goed te keuren. Voor deze opdracht werd een bedrag van 98.516 euro (incl. BTW) voorzien. (ED/foto Coghe)