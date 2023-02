Schoolomgeving Steenstraat wordt eenrichtings- en fietsstraat: tot eind 2023 hinder door oplapwerken

De broodnodige oplapwerken aan de Steen- en Heulsekasteelstraat starten op 6 maart. In totaal zullen ze een negental maanden in beslag nemen, tot eind 2023. De verschillende ingrepen worden gefaseerd om hinder te vermijden. De volledige straat wordt heraangelegd, er komt een verkeersplateau samen met bredere voetpaden en er wordt extra groen aangeplant. Na de werken wordt de Steenstraat een eenrichtings- en fietsstraat tot aan de R8, van aan de Heulsekasteelstraat kan je de straat nog binnenrijden, maar omgekeerd vanaf dan niet meer.

Stad Kortrijk maakte haar intenties om de Steen- en Heulsekasteelstraat op te lappen al bekend in mei 2021. Nu werd er op een infomoment ook eindelijk een concrete timing geplakt op die werken. Als alles volgens planning loopt, en daar legt de stad duidelijk de nadruk op, gaan beide straten in 2024 weer open voor verkeer. “De Steenstraat was echt aan een upgrade toe. De rioleringswerken, die ervoor moeten zorgen dat er geen vuil afvalwater meer wordt geloosd in de beek, zijn een perfecte gelegenheid om ook de schoolomgeving veiliger te maken. De straat wordt een eenrichtings- en fietsstraat en er komt meer groen en bomen”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

Tijdens de werken (werkdagen van 7 uur – 17.30 uur), is de werf nooit toegankelijk voor fietsers of auto’s. Wie de werfzone na die uren inrijdt met de wagen, doet dat op eigen risico. De voetpaden blijven wel zo lang mogelijk bewandelbaar.

Gefaseerde aanpak

De stad opteert voor een gefaseerde aanpak, om zo de hinder te minimaliseren. Op maandag 6 maart starten de werken aan het eerste gedeelte van de Steenstraat, tussen de schoolpoort van de kleuterschool en de brug van de R8. Daar wordt de riolering vervangen en het wegdek opgeknapt. Die werken duren tot mei 2023.

Nadien is het andere gedeelte van de straat aan de beurt. Tot aan ‘t Streuvelke worden dan gelijkaardige werken uitgevoerd. De straat wordt na de werken een eenrichtings- en fietsstraat tot aan de R8. De volledige weg wordt rood gemarkeerd en de voetpaden verder verbreed. Tijdens die werken krijgt ook de brug boven de R8, die Steenstraat-Zuid en Steenstraat-Noord met elkaar verbindt, een opknapbeurt.

Deze kaart toont de verschillende fases aan. © RV

Tussen augustus en oktober wordt vervolgens het laatste niet-herstelde stukje wegdek in de Heulsekasteelstraat opgelapt. In de straat komt er extra groen en worden de parkeerplaatsen extra afgebakend. Het zijstraatje in de Steenstraat wordt nadien opgeknapt. De woonerf krijgt negen gemarkeerde parkeerplaatsen en de trage verbinding voor fietsers naar het fietspad aan de Ringlaan wordt geherwaardeerd.

Tijdens de werken worden de desbetreffende straten afgesloten voor verkeer. De omleiding gaat dan via de Mellestraat, R8 en Gullegemsestraat. Voor de afvalophaling wordt aan de buurtbewoners gevraagd om hun vuilzakken buiten de werfzone te plaatsen. Hulpbehoevenden kunnen de dag voor de ophaling hulp vragen aan de aannemer.

Andere werken

De werken aan ‘Steenstraat-Zuid’ zijn een nieuwe belangrijke stap in het plan van schepen Axel Weydts om de (fiets)infrastructuur in Heule op te smukken. Eerder dit jaar werd het kruispunt Zeger van Heulestraat-Lage Dreef weer voor open verklaard na broodnodige oplapwerken. Ook de heropening van de Mellestraat en Steenstraat-Noord-Roeselaarsestraat staan voor dit voorjaar op de agenda. Daar werd het wegdek en fietspad hersteld, extra groen aangeplant, een verkeersplateau geïnstalleerd en de voetpaden verbreed.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken van Stad Kortrijk, hier staand op de foto met de uitleg voor zo’n 60-tal aanwezigen. © Tom Devos

Als de werken in Steenstraat eind 2023 afgerond worden, lijkt Weydts het klaar te spelen om de belangrijkste toegangswegen naar Heule deze legislatuur nog op te waarderen.