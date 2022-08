Schoolomgeving Kloosterstraat in Komen veiliger dankzij verkeerspaaltjes

Op de hoek van de Kloosterstraat en de Weggevoerdenstraat werden automatische verkeerspaaltjes geplaatst richting het centrum. Bedoeling is het om tijdens de begin- en einduren van de school gelegen in de Kloosterstraat van die straat eenrichtingsverkeer te maken.

Ouders kunnen voortaan hun kinderen gerust afzetten op de hoek en andere wagens die er niet moeten zijn, moeten verplicht omrijden via het centrum. Schepen Philippe Mouton: “Na een jaar met af en toe een proefopstelling werd uiteindelijk geopteerd om van de nood een deugd te maken en dit project in het straatbeeld te voorzien. Het betreffen twee plaatjes die verzonken zitten in de straat en zo afgestemd zijn dat ze automatisch omhoog en omlaag komen bij de opening- en sluitingsuren van de school in deze straat. Ook willen we de ouders ertoe aanzetten de kinderen af te zetten aan de hoek zodat ze wandelend de school bereiken. Voor ons is dit een win- win situatie: we dragen bij aan de veiligheid van de kinderen en ook aan de luchtkwaliteit in onze stad. Met dank aan de Waalse Gemeenschap die ook zijn steentje bijgedragen heeft tot de goedkeuring van dit project.” (ZB)